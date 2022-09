Debutto sicuramente non indimenticabile per Serena Bortone, che dal 5 settembre ha ricominciato a condurre Oggi è un altro giorno. Il sito Gossip e Tv ha sottolineato un aspetto molto negativo, che è andato in scena nella prima puntata della nuova stagione. Sono arrivate delle importanti novità nel programma di Rai 1, ma proprio queste non hanno conquistato il pubblico. E sul social Twitter sono giunte le prime insoddisfazioni. Quindi, lei dovrà necessariamente correre ai ripari per evitare un possibile calo di ascolti.

Poco dopo che Serena Bortone ha fatto capolino in studio, a Oggi è un altro giorno si sono palesati due volti nuovi della trasmissione. E proprio loro non hanno convinto appieno, anche se è stato precisato che la responsabilità non sarebbe da imputare ai due vip ma alla gestione complessiva dell’appuntamento televisivo. Certo, all’inizio di un programma un po’ di rodaggio è giusto che ci sia, ma a partire dalle prossime puntate i telespettatori vorrebbero assistere ad un andamento diverso.





Serena Bortone e Oggi è un altro giorno: critiche all’esordio

All’interno del programma di Serena Bortone sono stati riconfermati ufficialmente e sono stati presenti già nel debutto del 5 settembre i seguenti volti fissi di Oggi è un altro giorno: Antonio Mezzancella, Romina Carrisi, Memo Remigi, Jessica Morlacchi e Massimo Cannoletta. Ma la grande novità è stata rappresentata dall’inserimento nel team dell’ex concorrente del GF Vip nonché figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, e di Laura Freddi. Ma la loro prima nuova attività lavorativa non ha convinto.

Ad essere stato preso di mira da alcuni utenti è stato il compito riduttivo svolto da Francesco Oppini e Laura Freddi. Gossip e Tv ha infatti riportato sul suo sito che c’è stato molto silenzio da parte dei due nuovi volti, che sono stati chiamati in causa in poche circostanze. Inizialmente hanno fatto uno sketch con la padrona di casa, poi avrebbero detto solamente cinque-sei frasi nell’arco dell’intero appuntamento tv, che è durato complessivamente un’ora e 45 minuti, come è possibile notare su Raiplay.

Alla luce di queste critiche, è probabile che Serena Bortone dia ancora più spazio a Francesco Oppini e Laura Freddi, che ovviamente al momento hanno tutte le giustificazioni del caso. Per loro si tratta di un’esperienza completamente nuova ed è anche normale che possano avere alcune difficoltà. Ma la critica maggiore è stata fatta alla trasmissione in generale per non aver dato loro la parola in modo adeguato.

“Due grandi arrivi”. Serena Bortone, il cast di Oggi è un altro giorno si arricchisce: nomi top