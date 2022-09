Doppia splendida notizia per Serena Bortone e il suo programma Oggi è un altro giorno. Le vacanze estive sono ormai terminate e la conduttrice si appresta a vivere un’altra intensa stagione lavorativa. A partire da lunedì 5 settembre, potrà nuovamente presentare la sua trasmissione, molto seguita e amata dai telespettatori. E ora si è saputo che saranno protagonisti due vip molto apprezzati, che sono stati anche reduci da un’esperienza molto entusiasmante al Grande Fratello Vip. Ma che ora hanno voglia di cambiare.

Serena Bortone e Oggi è un altro giorno stanno per rientrare nelle case degli italiani. Invece della conduttrice ci si è soffermati nelle ultime ore per aver celebrato l’unione civile del suo collaboratore della trasmissione Oggi è un altro giorno, Pietro, e della sua dolce metà Victor. Un’unione civile indimenticabile alla quale ha reagito così: “Viva l’amore”, aggiungendo gli hashtag #unionecivile #loveislove #nozze ed #emozioni. A scrivere qualcosa su quanto avvenuto anche Simona Izzo: “Anch’io ho unito in matrimonio Claudio Noto e il marito”.





Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno Francesco Oppini e Laura Freddi

Dunque, Serena Bortone a Oggi è un altro giorno avrà con sé altri due vip molto interessanti che aumenteranno la qualità della trasmissione di Rai1. Non ci sono dubbi nemmeno sulle riconferme di Romina Carrisi, Memo Remigi, Antonio Mezzancella, Jessica Morlacchi e Massimo Cannoletta, che continueranno a lavorare fiano a fianco con la padrona di casa. Ma il cast si è adesso impreziosito anche di altre due figure, un uomo e una donna. Lui è anche un figlio vip, mentre lei è un’ex di un conduttore.

Stando a quanto scritto dal sito Gossip e Tv, il 5 settembre saranno ospiti di Serena Bortone Ugo Pagliai e Paola Gassman che si soffermeranno sui 100 anni dalla nascita del grande Vittorio Gassman. Ma il doppio colpo grosso della conduttrice riguarda il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, e l’ex di Paolo Bonolis, Laura Freddi, che sono entrati a far parte della squadra di Oggi è un altro giorno. Due volti nuovi, che il pubblico sicuramente sarà apprezzare viste le loro doti sia personali che professionali.

Francesco Oppini è conosciuto anche per essere un telecronista sportivo e grande tifoso della Juventus. Ha preso parte al GF Vip del 2020, dove era nata una splendida amicizia con Tommaso Zorzi. Laura Freddi è stata opinionista in due puntate del GF Vip 6, mentre è stata concorrente nello stesso reality show nel 2016. Ora entrambi sono pronti a stupire ad Oggi è un altro giorno.

