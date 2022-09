Per Serena Bortone un ruolo davvero insolito e allo stesso tempo meraviglioso. A pubblicare le foto è stata la stessa presentatrice Rai, che ha potuto vivere una delle esperienze più belle della sua vita. Insieme a lei erano in festa anche altre due persone, che non potranno mai dimenticare il suo gesto straordinario. Un paio di immagini eloquenti, che hanno scatenato i follower, i quali hanno iniziato a congratularsi. Prima di tornare a lavorare in televisione, ha realizzato un obiettivo davvero commovente.

Tra poco vi racconteremo di Serena Bortone e di un ruolo inaspettato. Intanto, mesi fa il sito Dagospia aveva rivelato sulla sua sfera sentimentale: “L’intervista non si è conclusa a via Teulada. I due sono stati avvistati a cena sabato sera, dopo che l’aitante nuova stella dell’opera aveva chiesto alla giornalista di mostrargli la ‘notte romana’ che si è conclusa nel ristorante dell’albergo Rhinoceros di Alda Fendi”. Lui è Lorenzo Viotti, nato il 15 marzo del 1990 a Losanna (Svizzera), che è ora direttore musicale dell’Orchestra Gulbenkian e direttore principale designato dell’Orchestra Filarmonica dei Paesi Bassi.





Serena Bortone, ruolo insolito: ha celebrato un’unione civile

Nella giornata del 31 agosto Serena Bortone ha voluto rendere partecipi tutti i suoi seguaci di Instagram di un avvenimento eccezionale e che l’ha vista in prima linea. Stavolta il lato professionale non c’entra assolutamente, ma si è trattato di un momento privato che ha voluto mostrare a tutti. Tra Instagram stories e post in sé, la conduttrice televisiva di Oggi è un altro giorno ha immortalato gli attimi più emozionanti e i suoi fan hanno iniziato a mettere like su like e a commentare in quantità industriale.

Serena Bortone è stata colei che ha sposato il collaboratore della trasmissione Oggi è un altro giorno, Pietro, e la sua dolce metà Victor. Un’unione civile indimenticabile alla quale ha reagito così: “Viva l’amore”, aggiungendo gli hashtag #unionecivile #loveislove #nozze ed #emozioni. A scrivere qualcosa su quanto avvenuto anche Simona Izzo: “Anch’io ho unito in matrimonio Claudio Noto e il marito”. Altri ancora: “Che belli, auguri ragazzi”, “L’amore è senza sesso, colore e razza”, “Viva l’amore sempre”.

Come ha descritto benissimo il sito Today, Serena Bortone ha indossato un meraviglioso tailleur di colore fucsia e la fascia tricolore. La cerimonia è stata organizzata nelle vicinanze della capitale Roma e lei ha preso parte al lieto evento con grandissimo entusiasmo, mostrando anche uno spettacolare ventaglio arcobaleno.

