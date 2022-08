Incredibile episodio al matrimonio di una coppia, che ha ricevuto una bellissima sorpresa. James e Nikki Roadnight hanno deciso di convolare a nozze ed ecco che è spuntato inaspettatamente un vip al loro evento più importante della vita. Nessuno poteva aspettarsi che quel sogno nel cassetto potesse tramutarsi in realtà, invece è successo davvero. Ovviamente le foto hanno fatto il giro della rete e in tanti hanno invidiato i neo marito e moglie, che questa giornata non potranno mai cancellarla dalla loro mente.

Dunque, James e Nikki Roadnight si sono giurati amore eterno e alle loro nozze è apparso un personaggio clamoroso. Loro per scherzo avevano deciso di invitare questo vip alla cerimonia, ma era stato semplicemente un gesto fatto così per gioco. Invece lui ha ricevuto questo invito e si è palesato davanti agli sposi, generando sorpresa e commozione oltre ovviamente ad una gioia smisurata. Tutti i familiari e gli amici della coppia non sono riusciti a dire nulla perché incantati da quel momento storico. (Leggi anche “Marito e moglie!”: cerimonia in comune, poi grande festa per l’ex UeD)





James e Nikki Roadnight, alle nozze si presenta il vip Keanu Reeves

James e Nikki Roadnight sono dei fan scatenati di lui e avevano anche saputo che avrebbe soggiornato nello stesso hotel in cui ci sono state le nozze. Il vip è stato invitato al matrimonio e si è presentato veramente. Questa la reazione della donna: “Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. Lui è stato molto amorevole”. E lo sposo: “Lui è stato così gentile e amichevole, si è congratulato per il nostro matrimonio ed è stato davvero disponibile”.

Infine, James ha aggiunto: “Ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro”. L’evento ha avuto luogo nel Northamptonshire, in Inghilterra, e i due sposi britannici sono apparsi molto entusiasti. Nelle foto che sono state diffuse in rete, è dunque apparso l’attore Keanu Reeves, amato da entrambi, che si è scattato un’immagine con i due sposi e poi anche da solo con la neo sposa. Una vera goduria per tutti.

L’attore Keanu Reeves, 57 anni, è famoso per essere stato protagonista nella tetralogia di fantascienza Matrix, nonché per i film L’avvocato del diavolo, Ultimatum alla Terra e Point Break per citarne alcuni. Da moltissime persone è ritenuto uno degli attori più affascinanti e sexy che esistono in tutto il mondo. Nel 2023 comparirà nella pellicola John Wick 4 di Chad Stahelski.

