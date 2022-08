Tutti a parlare del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si sono sposati sabato scorso nella chiesa di San Zaccaria a Venezia e ora fuori il costo. Le nozze della ‘Divina’, curate da Enzo Miccio, hanno catalizzato l’attenzione di siti e giornali di gossip. Ovunque, social inclusi, pieno di foto e ora, come riporta Novella 2000, il sito quifinanza ha rivelato alcune cifre.

Abbiamo visto tutti l’abito da sposa meraviglioso che Federica Pellegrini ha indossato nel giorno del suo matrimonio. Si tratta di un abito su misura firmato Nicole Cavallo. In genere le sue creazioni partono da 1.100 euro per il ready to wear, ma se il modello indossato dalla nuotatrice potrebbe essere costato fino a 7mila euro perché realizzato in mikado.





Federica Pellegrini matrimonio costo: fuori le cifre

Il vestito è rimasto top secret fino all’ultimo, ma sapevamo già che a curare l’evento che ha visto protagonisti 160 invitati tra cui diversi vip è stato Enzo Miccio. Il costo? Stando alle indiscrezioni le tariffe del noto wedding planner possono arrivare anche a 50mila euro! Sembra però che per quanto riguarda i regali da parte degli invitati, i due avrebbero chiesto di fare un’offerta a due associazioni benefiche.

Poi le fedi nuziali. Per suggellare il loro amore gli sposi hanno scelto di affidarsi a Damiani e nel dettaglio hanno scelto gioielli della collezione D. Side. Il modello base parte da 1.600 euro mentre quello tempestato di diamanti da 3.980 euro. Le fedi erano personalizzate, quindi non è escluso che il prezzo sia più alto, forse addirittura superiore ai 4mila.

Mega torta e dolci preparati dal maestro Iginio Massari e dopo i festeggiamenti prima notte di nozze al Grand Hotel Danieli per gli sposi. Il costo varia a seconda della camera, i prezzi variano dai 550 fino ai 4.250 euro. Per tutto l’anno, invece, la Suite Signature e la Suite Doge Dandolo costano tra i 5.500 e i 9mila euro.

