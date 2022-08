Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono finalmente uniti in matrimonio e tutti i fan sono impazziti di gioia, quando hanno visto le prime immagini legate alle nozze. Ma a rubare la scena è stato un altro protagonista, ovvero un ospite vip che ha partecipato al meraviglioso evento. Il filmato che lo ha immortalato è diventato subito virale ed è stato condiviso sul noto social network TikTok. Davvero divertenti i video che sono circolati e che hanno visto questo personaggio famoso autentico mattatore.

Parlando di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, tanti i vip invitati all’evento: il presidente del Coni Giovanni Malagò, Lodovica Comello amica di “Italia’s Got Talent”, Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi, Iginio Massari e l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Il testimone di Federica Pellegrini è stato il fratello Alessandro, a cui l’ex nuotatrice è particolarmente legata. Cinque damigelle per la sposa e naturalmente presenti anche i quattro bulldog francesi della coppia.





Federica Pellegrini, Matteo Giunta e matrimonio: il video di Frank Matano

Federica Pellegrini e Matteo Giunta e il loro matrimonio sono diventati l’argomento principale di questo finale di stagione estiva. Ma sui filmati circolati in rete c’è stato un vip che ha cominciato a ballare in maniera forsennata con la zia dell’ex nuotatrice italiana. Favolosi i video apparsi in cui il personaggio famoso ha cominciato a danzare e addirittura a fare il twerk. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando. Momenti davvero straordinari, che hanno fatto impazzire tutti gli utenti.

A ballare in maniera sfrenata è stato Frank Matano, che ha iniziato a ballare con la zia di Federica Pellegrini. Innanzitutto si è avvicinato alla signora, poi ha deciso di abbracciare in maniera entusiasta la donna, che è apparsa molto felice. Momenti davvero memorabili per la signora, che mai si sarebbe aspettata di vivere una situazione del genere. E anche la sposa sarà rimasta felice di aver visto la zia così contenta nel giorno più importante della sua vita personale. E Frank ha fatto impazzire anche i suoi fan.

Magnini e il matrimonio di Federica Pellegrini, perché l’ex non c’era? Che Filippo Magnini non avrebbe partecipato alle nozze della ex compagna Federica Pellegrini Matteo lo aveva fatto intendere intendere durante una intervista alle Iene. E così è stato. E mentre la nuotatrice e il suo allenatore pronunciavano il sì nella bellissima chiesa di San Zaccaria di Venezia, Filippo Magnini lanciava una ‘frecciatina’ .

“Che frecciatina”. Filippo Magnini boom: cosa ha fatto mentre l’ex Federica Pellegrini e il cugino si sposavano