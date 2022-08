“Che frecciatina”. Filippo Magnini boom: cosa ha fatto mentre l’ex Federica Pellegrini e il cugino si sposavano

Magnini e il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La nuotatrice ha detto finalmente sì al fidanzato Matteo Giunta, il suo allenatore di nuoto e cugino del suo ex fidanzato, il collega Filippo Magnini. I due hanno deciso di farlo nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia.

Tanti i vip invitati all’evento: il presidente del Coni Giovanni Malagò, Lodovica Comello amica di “Italia’s Got Talent”, Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi, il maestro pasticciere Iginio Massari e l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Il testimone di Federica Pellegrini è stato il fratello Alessandro, a cui l’ex nuotatrice è particolarmente legata.





Cinque damigelle per la sposa e naturalmente presenti anche i quattro bulldog francesi della coppia. Pranzo al JW Marriott Venice Resort dell’Isola delle Rose, in mezzo alla laguna, con circa 160 invitati. Tra questi non c’era Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica Pellegrini e cugino di Matteo Giunta.

Magnini e il matrimonio di Federica Pellegrini, perché l’ex non c’era? Che Filippo Magnini non avrebbe partecipato alle nozze della ex compagna Federica Pellegrini Matteo lo aveva fatto intendere intendere durante una intervista alle Iene. E così è stato. E mentre la nuotatrice e il suo allenatore pronunciavano il sì nella bellissima chiesa di San Zaccaria di Venezia, Filippo Magnini lanciava una ‘frecciatina’ mostrandosi felice insieme alla moglie, l’ex velina Giorgia Palmas.

Magnini e il matrimonio di Federica Pellegrini, la foto con la moglie Giorgia Palmas – In vacanza nella terra di lei, la Sardegna, i due si sono immortalati sorridenti con lo sfondo della bellissima spiaggia di Costa Rei e ovviamente è stato un boom di like. “Come mai non hai pubblicato la prima foto che avevamo fatto?!?”, ha scritto la Palmas incassando le risate del marito. Poco dopo un’altra foto, questa volta pubblicata dall’ex velina, nella quale i due, immortalati da Massimiliano Rosolino, si guardano intensamente.

