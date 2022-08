Federica Pellegrini si è sposata. La nuotatrice ha detto finalmente sì a Matteo Giunta, il suo allenatore di nuoto. I due hanno deciso di farlo nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia. La sposa è arrivata con un ritardo di 45 minuti e al suo arrivo l’emozione era palpabile. Al suo interno, la chiesa era ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche e verdi.

Naturalmente tanti i vip invitati all’evento: il presidente del Coni Giovanni Malagò, Lodovica Comello amica di “Italia’s Got Talent”, Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi, Iginio Massari e l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Il testimone di Federica Pellegrini è stato il fratello Alessandro, a cui l’ex nuotatrice è particolarmente legata. Cinque damigelle per la sposa e naturalmente presenti anche i quattro bulldog francesi della coppia. Pranzo al JW Marriott Venice Resort dell’Isola delle Rose, in mezzo alla laguna, per una cena alla quale sono previsti 160 invitati.





Federica Pellegrini si è sposata, le prime foto dell’evento

La prima notte di nozze all’Hotel Danieli, lo stesso albergo scelto da Giunta per chiederle la mano. Federica Pellegrini lo aveva raccontato a Verissimo: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia – aveva detto l’olimpionica di Pechino 2008 -. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”.

E aveva aggiunto: “Non vediamo l’ora che succeda, vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”. Federica ha indossato un abito bianco firmato da Nicole Cavallo, mentre per le fedi gli sposi si sono affidati alla gioielleria Damiani. Le parti cantate della celebrazione religiosa sono state affidate a Virginia Castagnetti, la figlia di Alberto, il Ct della Nazionale di nuoto scomparso nel 2009, che sostenne il talento e i primi grandi successi di Federica.

Federica e Matteo si sono innamorati in piscina. La Pellegrini, infatti, ha scelto Giunta come suo allenatore nel 2014. “Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni”.

“Abito arrivato e chiesa addobbata”. Matrimonio Federica Pellegrini, le prime immagini dei preparativi sono una meraviglia