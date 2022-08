Federica Pellegrini, le nozze con Matteo Giunta. Questa volta ci siamo davvero. Poche ore per vedere la coppia all’altare e promettersi amore eterno. Emozione ma anche preparativi in corso che non finiscono di essere condivisi con i fan. Le foto dei momenti più belli prima di diventare marito e moglie rivelate su un articolo dedicato di Today.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le nozze. A rivelare qualche dettaglio il Tg5. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di San Zaccaria e poi su una barca verso il resort su un’isola incantevole. Enzo Miccio a curare i dettagli della la festa.





Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le nozze. Le foto dei preparativi

Ma non solo. Rivelato anche il nome del parroco che sposerà Federica Pellegrini e Matteo Giunta. A sposarla sarà l’ex parroco di Spinea, che la campionessa conosce fin dalla tenera età. Le Storie di Instagram mostrano ogni momento dei preparativi. (Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i dettagli delle nozze).

Uno splendido ed elegante aperitivo che antciperà il fatidico sì degli sposi ovviamente in tenuta total white come di tradizione. Le foto mostrano Federica in gonna alla caviglia, maniche lunghe e trasparenze. Una sposina che trasmette gioia e vivacità.

Ma Federica Pellegrini ha mostrato anche il momento della colazione con mamma e papà, con tanto di ospiti tra i più cari immortalati nella magia che precede il ‘si’. A corredo delle foto anche l’hastag #lafedesisposa. Via libera anche agli splendidi addobbi in chiesa in cui si svolgerà la promessa d’amore, e per i dettagli nessuna paura, a pensarci sempre il famoso wedding planner.

