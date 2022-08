Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dettagli sulle nozze. Conto alla rovescia per la coppia che tra non molte ore proferirà il fatidico ‘si’ a Venezia. Ebbene si, per chi non lo sapesse il grande momento non è vicino, ma vicinissimo. E i dettagli sulle nozze non mancano di certo.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le nozze più attese di sempre. La campionessa italiana di recente ha dichiarato al Corriere della Sera qualcosa in più sulla cerimonia: “Sono credente, Matteo anche, ma forse un po’ meno”.





“Avevamo pensato di sposarci in spiaggia all’inizio e le famiglie storcevano il naso. Ma insomma, è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica e se poi piove? Quindi abbiamo scelto Venezia e non poteva che essere in chiesa”, ha aggiunto Federica Pellegrini che tra non molto sposerà Matteo Giunta a Venezia. (Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il viaggio di nozze dopo il ‘si’).

La coppia sarebbe arrivata nella città lagunare che il 27 agosto farà da cornice alle nozze a cui presenzieranno ben 160 invitati. Dettagli che trapelano ma che non vengono svelati del tutto, come è giusto che sia. La coppia ha infatti preferito mantenere il mistero su alcuni dettagli, inclusi abiti e allestimento della location.

Quel che è ufficiale e certo è che la cerimonia si svolgerà nella chiesa di San Zaccaria e che ai preparativi ci ha pensato Enzo Miccio. La sposa in abito di Giorgio Armani? Resta ancora un rumor. Qualche notizia in più sugli invitati. Presenti alle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Giovanni Malagò, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. E i fan non stanno più nella pelle di vedere finalmente la campionessa sfilare felice in abito bianco.

