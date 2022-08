“Succederà subito dopo le nozze”. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, l’annuncio è ufficiale

Per Federica Pellegrini e Matte Giunta il momento più importante della loro vita personale è sempre più vicino. Tra non molto si uniranno in matrimonio, anche se allo stato attuale sono state rispedite al mittente tutte le voci riguardanti le possibili date delle nozze. L’ex nuotatrice e il suo futuro sposo non hanno voluto rivelare il giorno esatto del sì, mentre precedentemente si era sparsa la notizia che sarebbero saliti all’altare a fine agosto. Ora, però, lei ha voluto rendere pubblica un’altra cosa importante.

In attesa di vedere Federica Pellegrini e Matteo Giunta coronare il sogno del loro matrimonio, la donna ha voluto farsi intervistare dal Corriere della Sera. Nella conversazione col giornalista ha esordito parlando della cerimonia: “Sono credete, Matteo anche, ma forse un po’ meno. Avevamo pensato di sposarci in spiaggia all’inizio e le famiglie storcevano il naso. Ma insomma, è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica e se poi piove? Quindi abbiamo scelto Venezia e non poteva che essere in chiesa”.





Federica Pellegrini, Matteo Giunta e il matrimonio: dove sarà il viaggio di nozze

Dunque, Federica Pellegrini ha continuato a parlare di Matteo Giunta e del matrimonio che verrà: “Al momento sarà che sono distratta dagli impegni qui a Roma ma non sono molto agitata: è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata ad altre pressioni. Anche se un matrimonio a Venezia è un bello sbattimento. Città complicata e, soprattutto, dispendiosa. Spero che nessuno piangerà perché se poi inizia uno, seguono tutti gli altri”. Poi la bellissima rivelazione.

Nel momento in cui il Corriere della Sera le ha chiesto dove andranno in viaggio di nozze, Federica Pellegrini non ha avuto alcuna esitazione e su questo argomento ha preferito essere molto chiara mettendosi alle spalle la riservatezza: “Andremo in America, nei nostri luoghi del cuore. Eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano. Il giro del mondo è un desiderio da tempo ma per ora rimandiamo”. Quindi, subito dopo il matrimonio è previsto il volo verso gli Stati Uniti.

Qualche giorno fa una bambina ha fatto un appello a Federica Pellegrini: “Cara Federica, io sono Isabel e ho 11 anni e ti scrivo nome di tutta la squadra di nuoto. Noi siamo gli Amici Nuoto Riva in Trentino, ci alleniamo a Riva del Garda l’inverno nella piscina da 25 metri, e l’estate a Prasi (ad Arco) nella piscina da 50 metri all’aperto. Ti scrivo perché abbiamo saputo che la nostra piscina di Arco verrà distrutta. Ti prego di aiutarci a non distruggere la nostra piscina”.

