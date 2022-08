Emozioni a non finire durante il concerto di Francesco Renga. Il famoso cantante italiano ha deciso di fare un gesto nei confronti della figlia Jolanda, che resterà impresso per sempre nella memoria della ragazza e delle persone presenti all’evento musicale. Ovviamente il video in cui è stato immortalato tutto è stato pubblicato in rete e soprattutto su TikTok è stato condiviso da molti utenti. Anche lo stesso artista ha comunque postato una foto emblematica, che è piaciuta veramente a tutti i follower.

Francesco Renga ha un cuore d’oro e lo ha dimostrato con questo gesto straordinario per la figlia Jolanda, concepita con l’ex Ambra Angiolini. Bellissime anche le parole scelte dal cantante per commentare questo avvenimento, che indubbiamente è quasi unico nel suo genere. Commossa la stessa giovane, che probabilmente non si aspettava così tanto affetto pubblico da parte del padre. Vediamo dunque cosa è successo al concerto e cosa hanno fatto papà e figlia nell’occasione.





Francesco Renga, il gesto per la figlia Jolanda commuove

Nel corso del concerto tenuto da Francesco Renga nella città di Civitavecchia, lui ha voluto fare un gesto bellissimo per la figlia Jolanda. Quest’ultima ha partecipato come spettatrice all’evento canoro e, quando il genitore ha iniziato a cantare il brano Angelo, che era dedicato proprio a lei, ha avuto molte difficoltà a contenere le sue lacrime. Jolanda ha guardato in maniera fissa Francesco, cantando anche alcune parti della canzone. Poi lui è andato oltre e l’ha chiamata per compiere qualcosa di spettacolare.

Al termine del brano Angelo, Francesco Renga ha chiamato Jolanda e l’ha fatta salire sul palco insieme a lui. Subito dopo, si sono abbracciati in maniera molto affettuosa e l’immagine in questione è stata pubblicata dallo stesso artista. Che ha scritto nella didascalia: “Volevo mettere voi in questo post…A Civitavecchia eravate veramente tantissimi, siete stati uno spettacolo, ma poi ho deciso di mettere uno di voi a caso…ecco. Il mio amore gigante Jolanda è salita sul palco col suo papo. Non ho resistito. Spero comprendiate”.

Francesco Renga è stato legato sentimentalmente ad Ambra Angiolini per 11 anni. Oltre che Jolanda, ha anche avuto da lei il secondo figlio Leonardo. Nel novembre del 2015 i due si sono lasciati definitivamente. L’amore per la primogenita è pazzesco e l’artista lo ha confermato con questo gesto meraviglioso, che ha commosso veramente tutti.

“Nella fogna delle fogne”. Ambra Angiolini, retroscena choc su quei mesi durissimi