La nascita della secondogenita, la proposta di matrimonio e la cerimonia in Comune: Sabrina Ghio si è unita in matrimonio a Carlo Negri in Puglia. Nel giro di pochi mesi (la piccola Mia è nata a inizio giugno, ndr), la vita dell’ex ballerina di Amici ed ex tronista di UeD è cambiata notevolmente.

L’altra figlia, Penelope, è nata da una precedente relazione ed è praticamente diventata la sua ombra: sono identiche e anche inseparabili. Nei giorni scorsi Sabrina Ghio, che è attivissima su Instagram, ha raccontato come si sarebbe svolto il suo matrimonio, che dopo il sì proseguirà sabato con una grande festa.





Sabrina Ghio matrimonio: le foto del sì

Tutta la family è già da giorni in Puglia, location scelta per il matrimonio e già mercoledì sera Sabrina Ghio e il suo Carlo hanno iniziato a festeggiare con amici e parenti. Poi tra le Storie lei ha parlato ai suoi follower, ammettendo che quasi non le sembrava vero che il grande giorno fosse arrivato. E infatti…

Sabrina Ghio ha sposato Carlo Negri con una cerimonia civile il 25 agosto 2022. Ha indossato un abito corto bianco con una rosa enorme in vita, lasciato i lunghi capelli biondi sciolti e un enorme bouquet tra le mani. Lo sposo invece si è vestito di blu, senza cravatta o papillon. Dopo il sì si sono scambiati un lungo bacio, felicissimi di avere finalmente la fede al dito.

“Marito & Moglie 25.08.22”, ha scritto Sabrina Ghio nella didascalia della foto con le loro mani e fedi in primo piano. Sotto una marea di auguri da parte di fan e amici vip come Rosa Perrotta, Georgette Polizzi e Benedetta Mazza. Ora la prossima tappa, l’ultima, è prevista per il 27 agosto con la grande festa di matrimonio.

