“Voglio te!”. Ballando con le stelle, sorpresa Milly Carlucci: chiama la vip in diretta

A Oggi è un altro giorno c’è Milly Carlucci in collegamento nella puntata di mercoledì 14 dicembre. La prima finale di Ballando con le stelle si avvicina a grandi passi e la conduttrice del dancing show del sabato sera su Rai1 ha fornito delle anticipazioni su ciò che succederà, sul regolamento, sulle esibizioni delle coppie in gara e la coppia che verrà ripescata. Infatti è previsto il ripescaggio di una delle coppie eliminate nelle puntate precedenti.

La prima finale di Ballando con le stelle è prevista per sabato 17 dicembre: i finalisti sono Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi e Alessandro Egger sono dunque i finalisti di questa edizione di Ballando. Il ripescaggio verrà effettuato fra le coppie eliminate nelle scorse settimane, chi vincerà questo torneo entrerà di diritto nella finalissima di venerdì 23 che si svolgerà quindi fra sette coppie, le sei di cui sopra, più la vincente del ripescaggio.

Leggi anche: Ballando con le stelle, quando ci sarà la finale? Cosa è cambiato alla Rai





Ballando, Milly Carlucci invita Serena Bortone

Milly Carlucci ha annunciato, quindi, i Ballerini per una notte sabato prossimo. Innanzitutto ci sarà l’attrice Francesca Chillemi nota per aver recitato nella fiction “Che Dio ci aiuti” e aver interpretato il ruolo di Azzurra Leonardi. Poi si esibirà sul palco di Ballando l’intero cast de Il paradiso delle signore che quindi sbarca nella prima serata di Rai1. Nel dettaglio gli attori che scenderanno in pista sono: Emanuel Caserio, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo, Lucrezia Massari e Valentina Bartolo.

Poi Milly Carlucci ha fatto una battuta che ha spiazzato Serena Bortone: “Ci manchi solo tu per fare la Ballerina per una notte qui da noi. Se vuoi fare un’incursione come ballerina ti aggiungiamo, accettiamo iscrizioni”. Pronta la risposta della conduttrice che non si aspettava una proposta del genere e dopo l’iniziale sorpresa ha declinato l’invito tra le risate: “No guarda ti faccio fare una brutta figura, voglio bene a questa azienda, voglio bene alla Rai, voglio bene a te.”

Tra i finalisti di questa edizione di Ballando con le stelle c’è Iva Zanicchi. La cantante ha fatto molto discutere più per le sue dichiarazioni che per le sue esibizioni. E in una recente intervista a DiPiù Tv ha rivelato che qualora dovesse vincere ritirerà la coppa in bikini “Ho già pronto il bikini”. Lo ha promesso e conoscendo Iva Zanicchi, dovrebbe mantenere quello che ha detto.