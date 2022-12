“Lo faccio se vinco”. Iva Zanicchi choc, bufera per la ‘porno’ promessa su Ballando con le stelle

Iva Zanicchi è la protagonista di questa edizione di Ballando con le stelle. Dagli scontri con Selvaggia Lucarelli alle barzellette piccanti che racconta dopo le sue brillanti performance: la cantante 82enne sta catturando l’attenzione del pubblico. Praticamente quasi quotidianamente si parla di lei e, dal momento che conosce perfettamente lo strumento televisivo, ne cavalca l’onda. Il tutto le ha consentito di arrivare in finale, nonostante – a detta sua – non abbia mai ballato e mai fatto ginnastica.

Di recente Iva Zanicchi ha anche usato parole al miele per Selvaggia Lucarelli: A Oggi è un altro giorno la cantante ha dichiarato: “A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto”. “Dice anche delle cose giuste eh – continua Iva Zanicchi – Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”.

Ballando, la promessa di Iva Zanicchi: “Ritiro la coppa col bikini”

Va detto che Selvaggia Lucarelli non ha mai apprezzato le barzellette sconce di Iva Zanicchi e anche il pubblico si è scagliato contro di lei. Intervistata dal settimanale DiPiùTv, Iva Zanicchi ha lanciato una provocazione come spesso fa: “Se dovessi vincere Ballando con le stelle, ritirerei la coppa in bikini! Ho già pronto il bikini”. Lo ha promesso e conoscendo Iva Zanicchi, dovrebbe mantenere quello che ha detto. La cantante è arrivata in finale a Ballando con le stelle, ma non è tra le favorite per la vittoria. È riuscita ad arrivare all’ultima curva dello show di Milly Carlucci grazie al salvataggio di Sara Di Vaira e Rossella Erra.

Iva Zanicchi non ha mai ballato, lo faceva da bambina, ma non a questi livelli, quando la madre ascoltava la radio: “Se mi vedesse oggi – ha confidato – sarebbe felicissima perché ce la sto mettendo davvero tutta”. La cantante ha ribadito di non aver mai fatto ginnastica, ma di essersi comunque tenuta sempre in forma, anche perché con suo padre faceva lunghissime passeggiate nei boschi dell’Appennino emiliano: “Anche le mie ginocchia sono abituate alla fatica, visto che alla mia età dovrebbero essere malmesse, invece ne hanno risentito positivamente”.

La finale di Ballando con le stelle si terrà sabato 23 dicembre in diretta su Rai1. La puntata del 10 è slittata a causa dei mondiali (si gioca l’ultima partita dei quarti di finale Francia – Inghilterra). Il prossimo appuntamento con il dancing show di Rai 1 dovrebbe esserci sabato 17 dicembre, serata che verrà dedicata ai ripescaggi. Lo slittamento della programmazione ha inciso anche sulla finalissima che quest’anno sarà a ridosso della vigilia di Natale.