Iva Zanicchi contro Selvaggia Lucarelli, ancora. Sembra non essere finita la diatriba tra la popolare cantate e la giornalista. Come tutti sanno l’Aquila di Lingonchio è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle. È riuscita ad approdare in finale in coppia con Samuel Peron, ma a quanto pare a qualcuno non è andata giù. Proprio Selvaggia, infatti, dopo essersi scontrata in più di un’occasione con la concorrente, ha dichiarato che Iva ha conquistato la finale più per le sue barzellette che per le sue performance.

Senza dimenticare che Iva Zanicchi ha dato a Selvaggia Lucarelli della “tr***”, recentemente la giornalista si è scagliata contro la cantante definendo “squallido” lo spettacolo offerto dalla concorrente fino a quel momento. Inoltre, dopo il salvataggio di Iva da parte di Sara Di Vaira e Rossella Erra la Lucarelli ha twittato: “In pratica dall’inizio di Ballando è solo uscito Biagiarelli”. Che per chi non lo sapesse è il suo compagno… Ora Iva è tornata a parlare di Selvaggia, non senza sorprese.

Iva ospite di Oggi è un altro giorno parla di Selvaggia

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno Iva Zanicchi non poteva non parlare di Selvaggia Lucarelli e del suo rapporto con la giurata: “Sono contenta di essere andata in finale, magari a qualcuno brucia ma pazienza. A qualcuno brucia sicuramente. Ma io credo di non aver tolto il posto a nessuno perché io mi sono impegnata”. Ovvio che quel riferimento fosse proprio diretto alla giornalista. Per lei, comunque, non ci sono state solo frecciatine velenose.

Nonostante il “tre” rifilato in semifinale alla prova proprio da Selvaggia Lucarelli Iva Zanicchi è riuscita ad arrivare in finale. E ora ha deciso di parlare in modo più aperto del suo rapporto con la giurata. A Oggi è un altro giorno la cantante ha dichiarato: “A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto”.

“Dice anche delle cose giuste eh – continua Iva Zanicchi – Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”

