Non accennano a placarsi le polemiche di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Nella puntata del 2 dicembre si è verificato un altro episodio, che la giudice non ha proprio gradito. E anche sul social network Twitter ha espresso la sua insoddisfazione nei confronti di decisioni che sono state assunte nel corso dell’appuntamento televisivo. Nelle ore precedenti si era vociferato di un suo possibile addio l’anno prossimo ed effettivamente non è da escludere, visto che il rapporto col programma si è deteriorato.

Selvaggia Lucarelli ha protestato a Ballando con le stelle e ormai la tensione è sempre più alta. Chissà cosa potrà accadere ancora fino alla finale della trasmissione di Milly Carlucci. Durante la serata c’è stato spazio anche per le lacrime di Rosanna Banfi al termine della sua esibizione artistica. Ha infatti voluto rivolgere un suo pensiero alla sua adorata mamma, che purtroppo è affetta dal morbo di Alzheimer e dimentica quindi tutto ciò che anche la figlia fa, nonostante la segua in televisione.

Selvaggia Lucarelli, ancora polemiche per Ballando con le stelle

Sul finire di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli non è certamente rimasta entusiasta per una scelta fatta in studio. Infatti, nonostante in un primo momento sia Rosanna Banfi che Iva Zanicchi fossero state eliminate dal programma, successivamente hanno ottenuto il salvataggio in virtù dell’intervento di Sara Di Vaira e Rossella Erra. Ma soprattutto il suo nervosismo è parso eloquente, quando ha visto la mancata eliminazione della cantante. Che secondo lei non avrebbe meritato di rimanere.

Per questo motivo Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un tweet rovente, anche se accompagnato da una risata per cercare di restare il più ironica possibile: “In pratica dall’inizio di Ballando è solo uscito Biagiarelli”. Il riferimento è a Lorenzo Biagiarelli, suo compagno, eliminato nelle scorse settimane. Ma ha anche scritto un altro messaggio polemico: “Tra poco ha il tesoretto anche Foxy John”. Non ha proprio accettato questi salvataggi, che praticamente rendono vane tutte le eliminazioni dei concorrenti.

In pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli. 😂 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 3, 2022

C’è chi ha dato ragione a Selvaggia Lucarelli e chi invece ha ritenuto corrette le decisioni fin qui assunte. Ma effettivamente l’ultimo ad essere stato escluso dalla trasmissione è stato Lorenzo Biagiarelli, mentre gli altri ce l’hanno fatta in qualche modo a cavarsela e a restare a Ballando.