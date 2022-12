“S*** vero, vergognosa”. Iva Zanicchi imbarazza Ballando. Gelo totale in prima serata

Iva Zanicchi è la protagonista assoluta di questa edizione di Ballando con le stelle. La cantante riesce sempre – sia con le esibizioni, sia con la sua ironia – a catturare l’attenzione. Schietta, verace, senza peli sulla lingua, riesce sempre a far parlare di sé. E lo ha fatto anche in occasione della semifinale andata in onda venerdì 2 dicembre su Rai1. Il pubblico ha imparato ad apprezzare le sue doti da ballerina e la sua capacità di mettersi in gioco a 82 anni.

Dall’inizio del programma è stato quasi sempre un monologo di Iva Zanicchi: basta ricordare l’infelice epiteto, “tr**a”, rivolto a Selvaggia Lucarelli che l’ha quasi portata ad abbandonare lo show. “Sono dispiaciuta, perché quello che ho detto è detto, non posso certo giustificarmi. Sono stata anche sciocca perché credo di avere una certa esperienza e sussurrando all’orecchio di Samuel mi sono dimenticata che aveva l’archetto dell’audio aperto. L’unica giustificazione è che ero sicura che rimanesse tra me e lui! Così non è stato”.

Ballando, Iva Zanicchi si esibisce con un bambolotto gonfiabile

Da quel momento Iva Zanicchi ha cercato di cambiare registro, puntano meno sulla polemica e più sulla sua ironia. Infatti ogni puntata propone delle barzellette piccanti che non sempre piacciono alla giuria, soprattutto a Selvaggia Lucarelli. In questo modo la cantante ha saputo comunque catturare l’attenzione del pubblico e i suoi racconti sono spesso virali sul web. In occasione della semifinale, Iva Zanicchi ha tirato fuori un asso dalla manica.

Ha ballato in pista con un bambolotto gonfiabile (il cosiddetto Lino Samuelino) dalle sembianze di Samuel Peron, suo ballerino professionista e ha proposto un’esibizione di cui stanno parlando tutti in queste ore. Durante la prova a sorpresa in cui i concorrenti avrebbero dovuto ballare senza i loro insegnanti, indovinare, dalla musica, il tipo di ballo e improvvisare, Iva Zanicchi si è presentata sul palco con un finto ballerino, un pupazzo gonfiabile ad altezza umana che, legato addosso a lei, l’ha accompagnata durante il suo ballo.

“No ti prego, mi eccito”, è stato il commento di Iva Zanicchi non appena le hanno legato vicino il fantoccio. E a fine esibizione, ecco pronta la battuta a sfondo sessuale: “Guarda è moscio, completamente moscio. Mi ha impedito di ballare discretamente”: va da sé che il popolo del web è letteralmente impazzito. Insomma Iva Zanicchi riesce a puntare sui tasti giusti ogni volta che va in tv.