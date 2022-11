Iva Zanicchi fa sempre discutere a Ballando con le stelle. Spesso racconta barzellette a luci rossi al termine delle esibizioni, ma i suoi atteggiamenti non sono piaciuti a Selvaggia Lucarelli. La giurata lo ha fatto notare a modo suo, evidenziando che Iva Zanicchi è arrivata fino alle semifinali del programma condotto da Milly Carlucci più per la sua comicità che per come ha effettivamente ballato. Anche parte del pubblico non ha apprezzato i racconti piccanti di Iva Zanicchi, ma Selvaggia Lucarelli è stata un’autentica furia.

La giurata ha definito “squallido” lo spettacolo offerto dalla concorrente fino a quel momento. Parole forti a cui la concorrente ha ribattuto spiegando che avrebbe voluto regalare un po’ di sorrisi al pubblico con quelle barzellette. Una giustificazione che però non ha convinto affatto la giurata.

Iva Zanicchi, racconto hot: “Ho fatto l’amore nel bagno di un aereo”

Sempre in tema di racconti piccanti Iva Zanicchi non si è smentita e non ha cambiato registro neanche in una intervista a DiPiù, dove la cantante si racconta senza freni e senza censure. Fa rumore un episodio su tutti, quello confessato dalla cantante senza alcuna ritrosia: “Una volta ho fatto l’amore nel bagno di un aereo. Con mio marito stavamo andando in Sudafrica, era notte e guardandoci negli occhi abbiamo capito di avere voglia di stare insieme”. E insomma, via fino al bagno. E il resto… è storia.

Nell’intervista Iva Zanicchi spiega anche i dettagli: “Prima sono andata io in bagno, subito dopo mi ha raggiunto lui”. In sostanza, tutto pianificato alla perfezione. Poi la cantante ha anche aggiunto di avere avuto il primo rapporto a 26 anni. Già ne aveva parlato con Serena Bortone durante l’intervista a Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano che va in onda su Rai1. E anche in quella occasione Iva Zanicchi non aveva avuto peli sulla lingua: “La mia prima volta è stata orribile, ho pensato che sarebbe stato meglio se fossi rimasta vergine a vita”.

Qualche giorno fa è stato Samuel Peron a parlare di Iva Zanicchi in un’intervista a Nuovo Tv: “Quest’anno mi hanno dato da gestire una diva come Iva Zanicchi: un compito difficile e molto impegnativo…”, sono le parole di Samuel Peron che poi lancia anche la frecciatina inaspettata: “Lei è una donna di peso in tutti i sensi…”. Pregi e difetti, si diceva, il maestro di danza ha voluto sottolineare di Iva soprattutto i primi: “Un’artista che, alla sua età, ha ancora voglia di mettersi in gioco è un grande esempio…”.