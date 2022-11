“È stato terribile…”. Il dettaglio intimo di Iva Zanicchi, rivelazione sconvolgente a Oggi è un altro giorno

Iva Zanicchi e la rivelazione hot a Oggi è un altro giorno. La vulcanica cantante protagonista a Ballando con le Stelle è nota per il suo carattere esuberante e per il fatto di non avere peli sulla lingua. Ne sanno qualcosa gli spettatori del popolare show di Milly Carlucci dove in più di un’occasione la vippona ha fatto discutere per alcune sue ‘uscite’. I suoi botta e risposta con i giurati, specialmente con Selvaggia Lucarelli ma anche con Guillermo Mariotto, sono ormai storia.

Nella puntata di oggi, martedì 15 novembre, di Oggi è un altro giorno Iva Zanicchi è stata ospite insieme a Samuel Peron. E ovviamente non sono mancati i momenti ‘top’ con l’aquila di Ligonchio davvero in gran forma. La concorrente di Ballando ha parlato del rapporto speciale con il ballerino al suo fianco, ha confessato pure di essere un po’ ‘gelosa’ quando Samuel fa con altre gli stessi passi che ha fatto con lei. Ma la rivelazione bomba è stata un’altra.

Iva Zanicchi e la rivelazione hot sulla ‘prima volta’

Iva Zanicchi si è lasciata andare e ha parlato della sua vita, del suo passato. Tra le sue rivelazioni una ha colpito in modo particolare: “Sono arrivata vergine fino ai 26 anni, poi ci ho dato dentro. La prima volta è stato orrendo, mi sono detta ‘Se è così meglio rimanere vergine fino a 80 anni! Poi è diventato il mio primo marito, aveva troppa foga diciamo. Poi in qualche modo dopo ci siamo rifatti”.

Poco dopo la rivelazione Iva Zanicchi ha ricevuto una video-sorpresa. Le ha infatti mandato un messaggio Tania Bombaci, compagna di Samuel Peron: “Ciao Iva, sorpresa! Mi sarebbe piaciuto essere lì con voi ma tra le mille colichette non ho potuto essere lì. Vi sosteniamo tantissimo e non vediamo l’ora di vedervi il sabato sera e i vostri Tiktok, vi inventate di tutto. Spero presto di farvi conoscere Leonardo”. A queste parole Iva si è commossa, cogliendo di sorpresa pure la padrona di casa Serena Bortone.

C’è stato poi un momento molto toccante per Iva Zanicchi. La cantante ha ricordato infatti la morte del fratello: “Eravamo molto legati sin da bambini. Ci adoravamo a vicenda. Quando è morto ero arrabbiatissima, non perché non accetto la morte, perché io sono curiosa e la curiosità mi spinge a vedere cosa c’è dopo ma perché dopo non ce lo fecero vedere. Una cosa crudelissima”.

