Milly Carlucci e Iva Zanicchi, l’indiscrezione. A Ballando sempre grandi colpi di scena che si susseguono di puntata in puntata soprattutto quando di mezzo sembra esserci L’Aquila di Ligonchio. L’ultima notizia bomba è di BubinoBlog, portale esperto di retroscena televisivi, che pare abbia fatto riferimento a un ‘accordo’.

Milly Carlucci e Iva Zanicchi sono d’accordo. Stando alle ultime rivelazioni del portale di gossip televsivo, pare che la conduttrice abbia già fatto cadere sul nome di Iva la scelta come quarta giurata de Il Cantante Mascherato 4, e questo nonostante gli ultimi accadimenti davanti alle telecamere di Ballando.

Una barzelletta che pare non essere piaciuta al pubblico di fan del programma, e molti utenti che hanno dato a Iva della “volgare”, ma non solo. Tra gli episodi che più hanno fatto clamore a Ballando, certamente quello i cui Iva Zanicchi avrebbe dato della “tro*a” a Selvaggia Lucarelli. Tutto questo sembra non assumere alcun peso agli occhi della conduttrice. (“Niente da dire”. Ballando, notizia confermata: Milly Carlucci lo ha scoperto questa mattina).

Forse l’ammissione di Iva Zanicchi dello scivolone e un mea culpa hanno certamente concesso alla cantante italiana la possibilità di ‘rientrare’ in gara, in tutti i sensi: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”.

Insomma, per il portale di BubinoBlog, Iva è stata ‘promossa’, oltre che ‘perdonata’. D’altronde per lo show tanto atteso di Rai Uno, Milly Carlucci non poteva che scegliere bene i nomi dei giudici. Un appuntamento con il Cantante Mascherato che vedrebbe impegnati gli italiani il sabato sera e non il venerdì, scelta di palinsesto che potrebbe portare a una viva competizione con Amici d Maria De Filippi.