Ascolti tv, Tu si que vales batte Ballando con le stelle. Ci sono cambiamenti rispetto a una settimana fa per quanto riguarda la battaglia dello share. Lo show di Milly Carlucci perde ascolti, mentre quello con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti guadagna parecchio. Ad aggiudicarsi la sfida è ancora una volta il programma di Canale 5, ma stavolta il distacco è maggiore. Chissà, forse hanno influito anche le defezioni per infortunio sulla pista da ballo di Rai1.

Vedremo se la settimana prossima Milly Carlucci cambierà qualcosa, cercando di colmare il gap. Intanto, però, Ballando con le Stelle ha perso 300mila spettatori, non proprio pochi. Mentre lo show di Canale 5 ha sfondato il tetto dei 4 milioni di spettatori. D’altra parte il pubblico è molto affezionato alla gara che vede protagonisti tanti concorrenti dalle più svariate abilità.

Tu si que vales vince, alla grande, il confronto con Ballando con le stelle

Andiamo ora a vedere quali sono stati i risultati dei programmi andati in onda ieri, sabato 29 ottobre, sulle principali reti televisive. Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha totalizzato 3 milioni e 439mila spettatori pari al 23,8% di share (Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:15, 4 milioni e 17mila e il 22%). A vincere la sfida del prime time è Tu si que vales con 4 milioni e 190mila spettatori con uno share del 28,6% (Buonanotte dalle 00:59 alle 1:07 a 1 milione e 669mila e il 24,2%).

Sulle altre reti Blue Boods su Rai 2 ha conquistato 841mila spettatori (share del 4,7%). Su Italia 1 il film d’animazione Sing è stato visto da 558mila telespettatori pari al 3,2%. Su Rai3 è andata in onda la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta che ha totalizzato 745mila spettatori con il 4,7%. Invece su Rete 4 il film Dunkirk ha raggiunto 405mila spettatori che equivalgono al 2,4% di share.

Su La 7 il programma In Onda – Prima serata ha ottenuto il 3,5% di share con 654mila spettatori. Subito dopo Brubaker ha raggiunto 199mila spettatori, ovvero l’1,4% di share. Su Tv 8 Quattro Hotel si ferma a 295mila spettatori (1,6%). Sul Nove la replica di Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani conquista 193mila spettatori (1,1%). Sul 20 il film In to the Sun ha totalizzato 400mila telespettatori pari al 2,2% di share. Infine su Rai4 Il giustiziere della notte – Death Wish ha raggiunto 366mila spettatori, share del 2,1%.

