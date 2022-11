Iva Zanicchi, la frecciatina arriva proprio da ‘lui’. Un’esperienza trascorsa a Ballando con le stelle che ha senza dubbio segnato, lo ha raccontato chi è stato al fianco della cantante italiana imparando a conoscerla. Ne ha parlato Samuel Peron nel corso di un’intervista per il magazine Nuovo.

La frecciatina di Samuel Peron a Iva Zanicchi. Fianco a fianco in una delle esperienze televisive tra le più formative, durante cui i vip imparano a conoscere i propri pregi e difetti attraverso la danza. Samuel Peron ne avrebbe parlato liberamente, sollevando aspetti della cantante che per molti potrebbero restare nascosti.

La frecciatina di Samuel Peron a Iva Zanicchi dopo Ballando

“Quest’anno mi hanno dato da gestire una diva come Iva Zanicchi: un compito difficile e molto impegnativo…”, sono le parole di Samuel Peron che poi lancia anche la frecciatina inaspettata: “Lei è una donna di peso in tutti i sensi…”. Pregi e difetti, si diceva, il maestro di danza ha voluto sottolineare di Iva soprattutto i primi: “Un’artista che, alla sua età, ha ancora voglia di mettersi in gioco è un grande esempio…”. (“È stato terribile…”. Il dettaglio intimo di Iva Zanicchi, rivelazione sconvolgente a Oggi è un altro giorno).

Samuel Peron, un professionista strettamente legato al programma di Milly Carlucci, maestro storico del talent show vip: “Si, e per questo sento il peso della responsabilità di tutte le edizioni passate…”, confessa Samuel che poi sottolinea: “Sono nel cast di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone…E poi ho una rubrica dedicata allo sport in Buongiorno benessere di Vira Carbone…”. Un futuro promettente dunque, per il neopapà: “Questo 2022 è stato sicuramente un anno speciale…”, ammette ancora il ballerino.

E a proposito di Iva Zanicchi e Milly Carlucci, fa ancora scaldare la recente indiscrezione del portale di gossip televisivo BubinoBlog, dove si è appreso che la conduttrice abbia già fatto cadere sul nome di Iva la scelta come quarta giurata de Il Cantante Mascherato 4. Una notizia che aspetta però una conferma o una smentita.