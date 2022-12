Anche Ballando con le stelle ha dovuto fare i conti con i cambiamenti di programmazione voluti dalla Rai per i mondiali di calcio. Quest’anno si gioca in Qatar e per la prima volta nella storia la manifestazione si disputa in inverno con conseguente modifica anche dei palinsesti televisivi. Infatti solitamente i mondiali si giocano d’estate quando la maggior parte dei programmi è già in vacanza e non c’è quindi necessità di stravolgere i palinsesti delle tv. Inoltre la Rai ha preso l’esclusiva delle partite prima che l’Italia fosse eliminata ai play off dalla Macedonia del Nord.

Quindi anche lo show di Milly Carlucci deve riadattarsi alle nuove esigenze imposte dalla programmazione. Infatti la puntata prevista per il 10 dicembre non è andata in onda per lasciare spazio al match dei quarti di finale tra Francia e Inghilterra, vinto poi dai transalpini per 2-1. Tutto rimandato a sabato 17 dicembre e alla finalissima di venerdì 23 dicembre. Quindi i telespettatori possono restare tranquilli. Il programma di Milly Carlucci andrà in onda regolarmente.

Ballando con le stelle sospeso, tutta la verità sulla finalissima

In molti in questi giorni si sono chiesti se Ballando con le stelle potesse essere sospeso. Nulla di tutto questo: anche perché sabato 17 dicembre è prevista una serata particolarmente piena di colpi di scena. Infatti si assisterà ai ripescaggi: una delle coppie eliminate nelle scorse puntate avrà l’opportunità di rientrare in gara e giocarsi poi il titolo con le altre sei coppie rimaste in gara. Nel dettaglio si tratta di Rosanna Banfi e Simone Casula, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Iva Zanicchi e Samuel Peron.

Come rivelano le anticipazioni di TvBlog, il ballerino per una notte sarà un folto gruppo di persone. Sul palco di Milly Carlucci si esibirà tutto il cast del Paradiso delle signore, la celebre fiction di Rai1 che va in onda nel pomeriggio ed è campione di ascolti riuscendo a garantire il giusto traino per La Vita in diretta condotta da Alberto Matano. Il cast sarà in pista per un originalissimo ballo corale.

Insomma non è a rischio la finalissima di Ballando con le stelle: proprio a ridosso del Natale, andrà in onda l’ultimo appuntamento con il dancing show di Milly Carlucci che incoronerà il vincitore. Lo scorso anno a vincere fu Arisa insieme a Vito Coppola: nel ring finale la coppia ha avuto la meglio di pochissimo su Bianca Gascoigne e Simone di Pasquale (52% contro il 48%). “Non me l’aspettavo assolutamente, grazie per avermi fatto arrivare fino a questo momento”, disse la cantante. Chi prenderà il suo posto?