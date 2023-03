“Due str***”. Amici 22, Pio e Amedeo superano il limite: Maria De Filippi interviene

Amici 22, Maria De Filippi ha dato il via al Serale ospitando anche Pio e Amedeo; il duo comico, pronto al ritorno con il loro Felicissima Sera – All inclusive dal 24 marzo su Canale 5, non ha deluso. La puntata di ieri è stata particolarmente ricca di eventi. Una puntata andata in archivio con le eliminazioni di Megan e NDG e tante polemiche tra cui quella tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi che non se le sono mandate a dire criticando uno dei commenti fatti su NDG.



“Qui dentro non ci sono imbucati. Tutti i ragazzi che sono qui hanno preso una media dell’8. Non insultare la tua intelligenza, hai detto una cosa proprio sbagliata e il problema sei tu, perché tu puoi criticare i ragazzi, ma non puoi dire di una persona che si è guadagnata il serale che è un imbucato, considerando che la settimana scorsa non eri sicuro dei tuoi e non sapevi se portarli al serale. Quindi o menti prima o menti dopo”.

Amici 22, Maria De Filippi scherza con Pio e Amedeo: “Due str**”



C’era poi stata la lite tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. A scatenare la furia del nuovo giudice, per la prima volta in studio nel terzetto rivoluzionato formato anche da Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, a l’atteggiamento di Alessandra Celentano nei confronti di una delle allieve del serale, Maddalena. Niente in confronto a quanto fatto da Pio e Amedeo con Maria De Filippi che alla fine è intervenuta.



Primo a finire nel mirino del duo comico è stato Rudy Zerbi. “Abbiamo saputo che si è separato anche dalla sua 35esima moglie, ma abbiamo capito che il suo vero obiettivo, da attaccato alla poltrona qual è, è di finire a fare anche il trono over a Uomini e Donne”. Zerbi, a sua volta, dagli spalti annuiva confermando i loro presentimenti. Poi è toccato a Cristiano Malgioglio che certo non dimenticherà la sua prima esperienza.



“Malgioglio è ancora convinto di essere a Tale e Quale, prima ha incontrato Arisa nei camerini e le ha detto ‘ma tu sei proprio uguale!'”. Quindi la graffiata su Stash: “Sta in cassa integrazione dopo che non lo hai richiamato Maria, lo abbiamo visto qua fuori fare il parcheggiatore abusivo”. De Filippi stessa non è riuscita a trattenere le risate e ha commentato “che stron*i!”.