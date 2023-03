Amici 22 inizia con il botto, subito scontro tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. A scatenare la furia del nuovo giudice, per la prima volta in studio nel terzetto rivoluzionato formato anche da Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, a l’atteggiamento di Alessandra Celentano nei confronti di una delle allieve del serale, Maddalena. Il serale di Amici 22 è iniziato subito con delle pesanti eliminazioni. Prima quella di Megan, uscita subito dopo la prima sfida, dove è andata al ballottaggio con Maddalena e Cricca. Poi è toccato a NDG lasciare la scuola.



Tornando a Malgioglio, ha difeso Maddalena, spesso criticata in modo acceso dall’insegnante e anche definita con epiteti poco carini come “gatta”. Durante la sfida Cristiano ha detto: “Isobel ha più tecnica, ma io preferisco la gatta perché è molto più sensuale. Capisco Celentano perché lei deve portare acqua al suo mulino, ma questa gatta tra non molto diventerà una tigree, una lupa. Però tu dare della gatta a una ragazza equivale a dire a me che sono un cane”.

Leggi anche: “Devi abbandonare la scuola”. Amici, è Maria De Filippi a dare la brutta notizia a fine puntata. Fan sotto choc (VIDEO)





Amici 22, lite tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano



La Celentano si è subito stizzita, chiarendo nuovamente la sua posizione: “L’accezione è molto diversa. Io non porto l’acqua al mio mulino, io dico la verità. Maddalena ha traballato, Isobel era sicurissima”. E Malgioglio: “Non sono venuto qui a litigare con i coach qui”. Inevitabili le polemiche sui social dove i commenti sono fioccati e non tutti lusinghieri.



“Anche se la squadra di Zerbi e Celentano si sa che è superiore nella maggior parte dei componenti. Ma loro due non devono essere così arroganti con le parole. Lasciateci godere in pace il programma !!!

Basta, tutti gli anni. Sempre loro, i peggiori nell’atteggiamento e parlo solo di atteggiamento che fa innervosire e basta”, scrive un’utente.



Le lite non sono mancate proprio nella prima del Serale. Lorella Cuccarini si è rivolta a Rudy Zerbi criticando uno dei commenti fatti su NDG: “Qui dentro non ci sono imbucati. Tutti i ragazzi che sono qui hanno preso una media dell’8. Non insultare la tua intelligenza, hai detto una cosa proprio sbagliata e il problema sei tu, perché tu puoi criticare i ragazzi, ma non puoi dire di una persona che si è guadagnata il serale che è un imbucato, considerando che la settimana scorsa non eri sicuro dei tuoi e non sapevi se portarli al serale. Quindi o menti prima o menti dopo”.