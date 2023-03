Amici 22, il ritorno sul palcoscenico. Un’esibizione tanto attesa che però ha lasciato il pubblico di Maria De Filippi con un retrogusto di delusione. La ballerina stessa lo avrebbe ammesso dopo la puntata del serale, parlando a cuore aperto attraverso un post reso pubblico sia sul profilo Twitter che Instagram.

Giulia Pauselli torna ad Amici 22. La ballerina si è esibita al posto di Isobel Kinnear e Maddalena Svevi dopo un periodo di assenza dovuto alla dolce attesa. La neomamma ce l’ha messa tutta ma qualcosa della sua esibizione non l’ha convinta. Tra i commenti alla performance della ballerina professionista anche alcune critiche: “Sapevo che non sarebbe andata come volevo”, le parole di Giulia Pauselli.

Giulia Pauselli torna ad Amici 22: aspre critiche dopo l’esibizione, ma la ballerina lo ammette

Un’esibizione che come si diceva all’inizio avrebbe lasciato il pubblico deluso, ma la ballerina ha ammesso tutto e ha così risposto alle critiche: “Non ho detto niente perché sapevo che non sarebbe andata come volevo. Avevo tanta voglia di tornare sul palco ma prima o poi avrei dovuto ricominciare e così ho rotto il ghiaccio. Grazie per l’affetto, spero di recuperare sempre di più”. E su Twitter ha specificato: “Grazie di cuore a tutti! Me la stavo facendo sotto. La mia priorità adesso si chiama Romeo”.

Poi la ballerina ha aggiunto: “Il ballo rimane un grande amore“. Giulia Pauselli è diventata mamma di Romeo lo scorso agosto e la sua grande forza di volontà le ha permesso di esibirsi dopo diverso tempo di assenza persino sui tacchi alti: un dettaglio degno di una vera professionista. Eppure qualcuno ha commentato dopo l’esibizione: “sembra una ballerina amatoriale“, e la replica della professionista è stata: “Neanche io mi sono piaciuta“.

Grazie di cuore a tutti!

Me la stavo facendo sotto…

La mia priorità adesso si chiama Romeo ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto penso:

“Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio “!

Spero di recuperare ancora 🫶🏻🤞🏻 pic.twitter.com/D7pcq47vip — Giulia Pauselli (@PauselliGiulia) March 18, 2023

Resta fiero dell’esibizione di Giulia, l’ex ballerino professionista del talent show, Marcello Sacchetta, che insieme al piccolo Romeo hanno guardato tutta la performance della neo-mamma: “Siamo fieri di te io e bimbo ciccio. Vai mammina”, il commento. Correva il 30 agosto del 2022 quando mamma e papà hanno dato il benvenuto al piccolo di casa: “D’ora in avanti tu chiamami ‘Amore’, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato”, hanno scritto Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta su Instagram, citando Romeo e Giulietta di William Shakespeare per poi aggiungere: “Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”.