Amici 22, provvedimento disciplinare per Wax dopo il video in cui si vede l’allievo insultare pesantemente Rudy Zerbi. A svelare quanto successo e chiedere una punizione esemplare è stato proprio il maestro che conferma quanto turbolenta sia questa edizione di Amici. Solo pochi giorni fa infatti era andata in scena uno scontro tra Alessandra Celentano e Ramon. Davanti alle accuse della Celentano di boicottare in qualche modo la sfida, Ramon aveva risposto secco: “Ludovica poteva farla tranquillamente. Siamo tutti prevenuti perché sappiamo come lei ragiona, lei pensa. Finché parliamo di danza classica posso sostenerla, ma una ragazza che fa hip hop è perfetta così com’è”.



“Purtroppo leggendo il compito, io sono sincero e non ho paura a dirlo, mi ha fatto pensare che volesse mettere a nudo Ludovica e farle fare una brutta figura. Ma penso che lo abbiamo pensato tutti quanti”. Dura la risposta di Alessandra: “Voi tuti siete prevenuti. Io e te non la pensiamo allo stesso modo e va bene. Deve superarla questa cosa, sennò venite qui per essere perfetti?”.

Leggi anche: “Sei sospeso”. Polveriera Amici 22, pugno duro di Alessandra Celentano con l’allievo





Amici 22, il cantante Wax insulta Rudy Zerbi: la decisione di Arisa



Tornando a Wax, oggi è stato mandato in onda il video in cui chiama Rudy ‘Falso e bastar**”. Una frase che si udita chiaramente e per il quale il cantante si è scusato dicendo di essere stato un pensiero a voce alta. Una spiegazione che non ha convinto nessuno, tanto meno Rudy, e che ha spinto gli altri insegnanti ad intervenire. Se Arisa ha tentato di buttare acqua sul fuoco: “Ha un comportamento troppo spontaneo”. Lorella ha usato toni più netti.



“Credo che Rudy abbia sempre dimostrato di non essere falso. Dice le cose perché le pensa”. Arisa è poi tornata sulla discussione: “Qui è mancata l’educazione, anche che tu abbia pensato certe cose è sbagliato. Devi assolutamente non fare il duro, ma dimostrare di esserlo con i fatti e mantenere un filo di educazione”. Arisa infine ha annunciato il provvedimento per punire Wax.



Per una giornata intera, il cantante dovrà fare le pulizie al posto dei suoi compagni: “Così impara il duro lavoro”. Rudy, però, non è poi così soddisfatto della punizione pensata da Arisa, probabilmente sperava in qualcosa di più serio. Critiche su Wax sono piovute anche sui social. “Troppo atteggiato e convinto di essere il meglio. Va bene l’autostima, ma troppo no però…sono certa che se arriverà al serale o più avanti possibile, verrà detto che è un timido e si comporta così per quel motivo”.

“Ascoltami bene”. Amici 22, resa dei conti tra Alessandra Celentano e Ramon