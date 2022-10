Amici 22, scontro furioso in studio tra Alessandra Celentano e Ramon: per l’allievo conseguenze in arrivo. A far scattare la furia dell’insegnante un video in cui Ramon consigliava Federica di assecondare la volontà della maestra che le aveva imposto una sfida molto difficile. Nello specifico Ramon aveva detto: Posso darti un consiglio però? Imparatela in ogni caso. Perché se succede il putiferio, tu le dici guarda io la faccio, ma non mi spoglio. Perché non ha senso, è un compito di ballo? Io se vuoi ballo, ma come voglio io. Ci sarà tutto un discorso fra Celentano e Emanuel Lo che parleranno solo del fisico”.



“Poi dopo Ludovica si alzerà dal banchetto, andrà dalla Celentano e le dice Se vuole io le faccio vedere il pezzo, perché io l’ho studiato lo stesso, ma lo faccio vestita così. Io non penso che se nella lettera ci fosse stato scritto Ti puoi vestire come vuoi te l’avrebbe fatta fare capito? Quindi tu da ragazza matura proponi e dici Io giustamente questo compito l’ho preso alla lettera perchè mi sembrava un compito corretto”.

Amici 22, scontro in studio tra Alessandra Celentano e Ramon: maglio sospesa



Un mancanza di rispetto bella e buona nei confronti di Alessandra Celentano che ha preso le parole di Ramon come un sgarbo personale. “Quello che pensi sono fatti tuoi. Credo che tu ti sia montato la testa. Io forse non sono il tuo maestro di riferimento. Sospendo la maglia perché forse è meglio che tu possa riflettere se cambiare professore e andare con Emanuel”.



Ramon ha subito risposto: “Ludovica poteva farla tranquillamente. Siamo tutti prevenuti perché sappiamo come lei ragiona, lei pensa. Finché parliamo di danza classica posso sostenerla, ma una ragazza che fa hip hop è perfetta così com’è. Purtroppo leggendo il compito, io sono sincero e non ho paura a dirlo, mi ha fatto pensare che volesse mettere a nudo Ludovica e farle fare una brutta figura. Ma penso che lo abbiamo pensato tutti quanti”.



La furia di Alessandra Celentano non è finita qui: “Voi tuti siete prevenuti. Io e te non la pensiamo allo stesso modo e va bene. Deve superarla questa cosa, sennò venite qui per essere perfetti?”. Il messaggio è risuonato in tutta la scuola: e c’è da giurarci che Ramon e Federica non sono i soli destinatari.

