Amici 22, Emanuel Lo perde le staffe con Ramon. È successo tutto in pochi secondi ma ai fan del programma non è sfuggito. Così mentre Alessandra Celentano continua ad essere al centro delle polemiche per i suoi metodi di insegnamento. Scrive un’utente sui social: “Vorrei dire alla Celentano che i ballerini che studiano latino, studiano anche alcuni elementi della danza classica come il portamento, l’uso delle braccia, delle mani, il tenere le spalle giù per allungare la linea del corpo. Tutti elementi che migliorano l’eleganza ed il portamento durante l’esecuzione del latino, perché a loro non serve necessariamente conoscere le varie posizioni e tutte le figure del classico”.



Tornando ad Emanuel Lo si è sfogato pesantemente con Ramon: “si dovrebbe fare gli affari suoi” ha chiosato il docente. Il motivo è legato indirettamente ad Alessandra Celentano che ha proposto a Federica una prova molto particolare in cui sarebbe stata costretta ad indossare un costume molto particolare. Prova rimbalzata da Emanuel Lo.

Amici 22, Emanuel Lo perde le staffe con Ramon: “Stai zitto”



“Io non accetto la prova, tu sei qui per fare arte, la tua, questa sembra più una prova costume. Se la maestra ti vuole mettere alla prova, possiamo fare tutte le prove che richiedono il danzare” ha detto il prof di danza moderna. E anche Ramon aveva voluto dire la sua, preparando un piano contro Alessandra. “Ti puoi vestire come vuoi te l’avrebbe fatta fare capito?”.



E ancora: “Quindi tu da ragazza matura proponi e dici Io giustamente questo compito l’ho preso alla lettera perchè mi sembrava un compito corretto. Non mi sembrava corretto mettermi a nudo perché tanto è evidente che il mio fisico è questo. Se volete ve la faccio vedere lo stesso perché io l’ho lavorata da sola, però vestita così come sono ora. Si alza lo studio, totale.”



Un consiglio che Federica non ha seguito. Tornando ad Emanuel Lo, era già apparso nel programma nel 2016 come giudice di hip hop. Un acquisto che fa rumore: fidanzato ufficialmente con la cantante Giorgia, con la quale ha avuto un figlio è un artista completo che fin da bambino ha portato avanti sia gli studi di danza che la passione per la musica.

