Amici 22, manca un mese al via della nuova edizione ed il cast con in nuovi protagonisti e giudici sta prendendo forma. Nelle ultime settimane tante le indiscrezioni che sono girata, sul capitolo concorrenti fanno discutere quelle su Mattia Zenzola. Il ballerino sembrava sicuro del banco ma pare la direzione abbia deciso diversamente. Per chi non ricordasse Mattia si era dovuto ritirare poche settimane prima dell’inizio del serale a causa di un serio infortunio al piede.



Raimondo Todaro, professore e grande estimatore di Mattia, la scorsa primavera ci aveva messo la faccia per far sì che il suo “pupillo” avesse una seconda chance. “A settembre un banco sarà tuo”, aveva detto. Ma pare che non si scontato, si si è saputo che il giovane protagonista della passata stagione del talent-show, attualmente starebbe sostenendo i provini per rientrare nella scuola. Un cammino tutto in salita e che ha fatto storcere il naso a molti fan.





Amici 22, nuovi giudici in arrivo: Arisa bocciata dai fan



Fan che non gradirebbero il ritorno di un giudice in particolare. Parliamo di Arisa l’approdo della quale sarà insieme a quello di Emanuel Lo, coreografo, ballerino e cantautore, già apparso nel programma nel 2016 come giudice di hip hop. Un acquisto che fa rumore: fidanzato ufficialmente con la cantante Giorgia, con la quale ha avuto un figlio è un artista completo che fin da bambino ha portato avanti sia gli studi di danza che la passione per la musica. (Leggi anche “Doppio colpo”. GF Vip 7, Alfonso Signorini cala gli assi: pronti 2 nomi pesanti)



Tornando ad Arisa non è stato apprezzato da molti. In particolar modo da una telespettatrice che, scrivendo a Nuovo Tv nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone, ha definito la cantante “prezzemolina della tv”. A difendere la cantante è stato proprio quest’ultimo: “C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento”.

Per ora dalla cantante nessun commento. Così mentre si corre per non arrivare impreparati alla partenza. In attesa di conferme c’è già un’indicazione di massima sulla prima puntata della nuova edizione del talent che sarà o sabato 11 settembre 2022 o sabato 18 settembre 2022. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle.

“Io sono così”. Arisa tutta nuda: mai così scandalosa. Valanga di cuori e commenti: inevitabile