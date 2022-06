“Doppio colpo”. GF Vip 7, Alfonso Signorini cala gli assi: pronti 2 nomi pesanti

GF Vip 7, Antonella Ferrari prossima concorrente? Il suo nome circola con sempre più insistenza e non è il solo. In queste settimane le indiscrezioni sul prossimo cast non sono mancate. Tra i nomi spuntano Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas. Dopo le smentite di Federico Fashion Style, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, tutti gli occhi ora sono puntati su Guendalina Canessa che avrebbe confermato.



Il portale televisivo MondoTv24 ne è certo e lo dà come primo nome in esclusiva. “Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della porta rossa e già stanno cominciando a circolare indiscrezioni su probabili nuovi inquilini che abiteranno tra le mura del loft di Cinecittà. Ma chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa”.





GF Vip 7, Antonella Ferrari prossima concorrente? Gli indizi



A dare l’indiscrezione di Antonella Ferrari è stato invece il portale iGossip. “Noi di IGOSSIP.it vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia”. (Leggi anche “È la fotocopia”. Isabella Ferrari e la figlia Teresa (24 anni): una somiglianza impressionante)



Il secondo è Luca Di Carlo, noto ai più come l’Avvocato del Diavolo, visto negli ultimi tre mesi in studio a L’Isola dei Famosi in qualità di amico di Cicciolina. “Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo che Alfonso Signorini sarebbe pronto a “rubare” ad Ilary Blasi il legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e di Ilona Staller, in arte Cicciolina”.



L’attesa intanto sale, avere Antonella Ferrari sarebbe davvero un colpaccio. Nata artisticamente come ballerina, a causa della sclerosi multipla, è stata costretta a rinunciare alla danza per dedicarsi allo studio della recitazione, diventando così un’attrice di teatro. Nel 2021 Amadeus l’ha voluta sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo, con un pezzo del suo spettacolo teatrale che ha emozionato tutto il pubblico. Sempre dal 2021 è ospite ricorrente nella trasmissione Detto fatto in onda su Rai 2.

“C’è la firma”. GF Vip 7, primo concorrente ufficiale: Alfonso Signorini inizia col botto