“C’è la firma”. GF Vip 7, primo concorrente ufficiale: Alfonso Signorini inizia col botto

GF Vip 7, tra i concorrenti ufficiali spunta un nome pesante. Tra mille indiscrezioni si tratta del primo sul quale non ci sarebbero dubbi. Altre indiscrezioni nei giorni scorsi erano filtrate. Su tutte quelle che riguardano l’ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese. Diverse riviste di gossip avevano dato il suo arrivo per certo. “Antonino ha ceduto alle lusinghe del GF Vip”, si legge. Dopo la ritrosia iniziale avrebbe messo da parte dubbi e perplessità e si sarebbe lasciato convincere da Alfonso Signorini ad intraprendere una nuova avventura, la prima per lui nel mondo dello spettacolo.



Tra i nomi spuntano Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas. Stando a quanto rivelato in anteprima da Tv Blog, il programma partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 19 settembre. Ma non solo concorrenti, anche sugli opinionisti il toto nome impazza.

GF Vip 7 tra i concorrenti ufficiali c’è il nome di Guendalina Canessa



Secondo quanto riporta Dagospia sicuramente non ci saranno Cristiano Malgioglio, confermato come giudice a Tale e Quale Show, e nemmeno l’istrionica Amanda Lear. In queste settimane si è parlato anche di Soleil Sorge, ma nemmeno lei è riuscita ad aggiudicarsi il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7. Tra i vip che hanno sostenuto il provino, sempre secondo Dagospia, ci sarebbero Morgan e Asia Argento. (Leggi anche “Un viso stupendo”. Guendalina Canessa mostra la figlia ed è ‘delirio’: ecco oggi la bellissima Chloe)



Se saranno loro i prescelti ancora non si sa. Mentre nella casa sembra certo il nome di Guendalina Canessa. Il portale televisivo MondoTv24 ne è certo e lo dà come primo nome in esclusiva. “Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della porta rossa e già stanno cominciando a circolare indiscrezioni su probabili nuovi inquilini che abiteranno tra le mura del loft di Cinecittà”.



“Ma chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini”.

