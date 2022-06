“Perché è fuori dalla tv”. Adriana Volpe, si scopre il motivo: “Troppe cose…”

Adriana Volpe non la rivedremo più al GF Vip. La sua ascesa nel programma era iniziata nella quarta edizione dello show, quando vi partecipò come concorrente. Alfonso Signorini volle premiarla e averla al suo fianco e così, per la quinta e sesta edizione è stata eletta opinionista. Nulla è per sempre e Alfonso ha deciso di ritoccare il cast a partire dagli opinionisti. Prima la Bruganelli, poi Adriana. Si chiude così la sua parentesi al GF Vip, ma per quale motivo? A spiegarlo Maurizio Costanzo.

Adriana Volpe fuori dalla TV, il motivo

Adriana Volpe è rimasta senza un’occupazione fissa sul piccolo schermo. La conduttrice 49enne, dopo i tanti anni in Rai, l’avventura al Grande Fratello Vip sia da gieffina che da opinionista e il ruolo da protagonista su Tv 8, si ritrova così, per la prima volta in carriera, senza un lavoro.

Maurizio Costanzo, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha precisato che per fare carriera nel mondo dello spettacolo e raggiungere dei traguardi notevoli ci vuole tanta pazienza, cosa in cui è carente, a suo avviso, Adriana. “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”.

