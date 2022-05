“Salta tutto”. GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ancora senza sostituti

Chi saranno i nuovi opinionisti del GF Vip? A pochi mesi dalla fine del GF Vip 6 si parla già della prossima edizione. Un’edizione che si annuncia piena di novità a cominciare dai nuovi volti che siederanno accanto ad Alfonso Signorini. Scrive il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela come: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente”.



“Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”. A dare la risposta è sempre Dagospia. “A Mediaset gira una voce che, se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear tra cui la scandalosa “Ho fatto l’amore con me”.

Alfonso Signorini: età, altezza, peso e fidanzato





Chi saranno i nuovi opinionisti del GF Vip: salta Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio nuovo opinionista del GF Vip sarebbe una vera bomba. Ma non tutti sono d’accordo. Secondo TVblog.it le cose starebbe diversamente. Scrive il sito sempre ben informato come: “Nelle ultime ore è circolata una voce secondo cui Cristiano Malgioglio tornerebbe al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista insieme ad Amanda Lear, per altro coppia esplosiva”.



“Detto questo però non ci risulta che ciò possa accadere, in quanto Cristiano Malgioglio è confermato nella giuria del programma di Rai1”. Smentita pure la presenza di Amanda Lear: “Per altro pure la voce dell’approdo di Amanda Lear come opinionista al Grande fratello vip ci risulta non veritiera, in quanto l’interprete di “Tomorrow” non ha e non ha mai avuto nessuna intenzione di fare reality show in qualsiasi ruolo”.



Se Adriana Volpe ancora non si è espressa sul suo futuro al GF Vip 7, ma ha dichiarato in passato di essere a disposizione, non si può dire lo stesso di Sonia Bruganelli. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”.

“Ci sono i sostituti”. GF Vip, nomi-bomba per i nuovi opinionisti: chi prende il posto delle ex Volpe e Bruganelli