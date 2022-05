Cristiano Malgioglio nella bufera. Da due giorni, il conduttore e paroliere riceve “attacchi da tutte le parti” per aver commentato l’esibizione nella finale di una cantante a Eurovision. All’Adnkronos aveva dichiarato: “Devo dire che è bella e balla molto bene ma la sua è una canzone estiva. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez”. Gabriele Corsi, co-conduttore di Malgioglio nella trasmissione con commento italiano su Rai1, aveva subito scherzato su possibili reazioni dicendo: “L’hai toccata piano”.



“Ma non pensavo se la prendessero così tanto – spiega oggi il cantautore-conduttore – Io al discount ci vado e trovo cose deliziose, anche se spesso ci sono imitazioni di prodotti più famosi. Il senso era quello: Chanel sembrava ispirarsi a Jennifer Lopez. Tutto qui. Chissà cosa ne avrà pensato Jennifer Lopez!”, aggiunge ridendo. Nel mirino di Cristiano Malgioglio c’era la cantante e ballerina cubana naturalizzata spagnola, con parole. Il passato Ora Cristiano Malgioglio chiede scusa a Chanel Terrero.

Cristiano Malgioglio: età, altezza, peso, fidanzato





Cristiano Malgioglio chiede scusa a Chanel Terrero



A La vita in diretta, ospite di Alberto Matano su Rai Uno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto un passo indietro: “Volevo dire che è una piccola Jennifer Lopez. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Però non ho influenzato nessuno, avevano già votato”. All’Adnkronos Cristiano Malgioglio ha poi rilasciato delle dichiarazioni importanti.



“Andrò in Spagna a fare pace con Chanel: le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare”. Sempre ai microfoni di Adnkronos si era giustificato. “Gli spagnoli ne hanno fatto una tragedia. Non hanno capito l’ironia dei miei commenti. Io con onestà ho dato giudizi in cui credevo, sempre conditi da qualche battuta”. E ancora aveva continuato.



“In Spagna l’Eurovision è seguitissimo – aveva aggiunto Cristiano Malgioglio – . Mi hanno accusato di aver influenzato gli italiani che non hanno votato per loro. Ma anche loro non hanno votato i nostri Mahmmod & Blanco. Comunque, con gli spagnoli chiariremo tutto. Io lì sono di casa. Sono stato ospite dei maggiori programmi tv con icone come Isabel Pantoja e Monica Naranjo. Mi hanno già contattato per andare a spiegare il malinteso sulla tv spagnola. Troveremo il modo di fare pace”, ride.

”

“Vergogna!”. Eurovision, bufera su Cristiano Malgioglio: lo ha fatto davanti a tutti