“Vergogna!”. Eurovision, bufera su Cristiano Malgioglio: lo ha fatto davanti a tutti

Eurovision, Malgioglio sommerso dalle critiche. L’Eurovision Song Contest 2022 è appena terminato e già fioccano le polemiche. Mentre i Kulash Orchestra festeggiano la vittoria nella kermesse svoltasi a Torino e conclusasi nella serata di ieri, sabato 14 maggio, in Italia e non solo il cantautore è finito nell’occhio del ciclone. Come saprete Cristiano Maglioglio ha commentato la manifestazione, condotta sul palco da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, con Gabriele Corsi.

Solo qualche giorno fa Cristiano Malgioglio aveva elogiato uno dei concorrenti in gara: “Sono pazzo di lui, mi addormento con le sue canzoni” e “È la voce più potente e bellissima che io abbia mai ascoltata”. Parlava del cantante britannico Sam Ryder. Adesso, invece, a far discutere sono le sue dichiarazioni, decisamente di altro tenore, rivolte ad un’altra partecipante. Le frecciate di Malgioglio alla cantante non sono passate inosservate e sul commentatore dell’Eurovision sono fioccate le critiche.





Malgioglio critica la cantante: pioggia di polemiche

Il cantautore e paroliere siciliano ha scatenato un mare di polemiche e si è attirato tantissime critiche per i suoi commenti su una delle cantanti in gara. Parliamo della rappresentante della Spagna, la cantante e attrice cubana Chanel. Quest’ultima si è presentata con il brano “SloMo” e ha entusiasmato pubblico e critica piazzandosi al terzo posto con 459 punti. Inizialmente Chanel era data addirittura tra le favorite, ma il podio non è comunque un brutto risultato. Solo che Malgioglio non ha affatto apprezzato il suo talento, anzi.

L’opinionista dell’Eurovision Song Contest Malgioglio ha usato termini piuttosto inequivocabili sull’artista cubana. In più di un’occasione il paroliere ha etichettato Chanel come una brutta copia di Jennifer Lopez, per la precisione ha detto: “Una versione discount di Jennifer Lopez”. Dichiarazioni che non sono passate inosservate e, arrivate in Spagna, hanno generato un vespaio. Tra l’altro mentre dagli altri Paesi sono arrivati molti voti per Chanel dall’Italia questo non è avvenuto.

Ironia della sorte: la #Rai ha realizzato un grande show ma lo ha “venduto” malissimo sui suoi canali, grazie all’invadente e egocentrico commento di #Malgioglio, che ha riportato il tutto indietro di 20 anni. #Eurovision2022 #ESCita — Andrea Giachi (@andgiachi) May 14, 2022

Mandate a casa malgioglio Serbia oltre 200 punti IGNORANTE #Eurovision — VioletReloaded (@sonoViolet) May 14, 2022

Los comentaristas de la RAI comentando en el recap que no se votase a España porque Chanel es una Jennifer López de descuento.



Italia, único país en no votar a España en el Televoto. #Eurovision



Esto es jugar sucio @RaiUno 🤬 pic.twitter.com/qLgD8s3WAy — M 📺 (@casasola_89) May 15, 2022

I commenti di Malgioglio all’Eurovision non sono piaciuti a molti. Tra l’altro le sue critiche si sono rivolte anche ai cantanti di Serbia e Moldova. Su Konstrakta il paroliere ha detto “Quella che si lava le mani” mentre col gruppo Zdob și Zdub e il duo Advahov Brothers Malgioglio farebbe un viaggio. Ma “se dovessero cantarmi questa canzone io scenderei alla prima fermata”. Il fatto è che proprio i cantanti criticati da Malgioglio hanno ottenuto le migliori votazioni da casa dietro l’Ucraina. C’è chi ha chiesto una sanzione per Malgioglio per le parole su Chanel e chi lo ha definito “ignorante” per aver giudicato negativamente una canzone che parla di salute mentale. Insomma l’Eurovision è finito, via alle polemiche.