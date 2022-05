Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022? Una finale scoppiettante quella andata in onda al ParaOlimpico di Torino. Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno fatto un lavoro eccellente, riconosciuto da tutto il mondo. Niente da fare per Mahmood e Blanco, che si sono piazzati al sesto posto, raccogliendo moltissimi punti sia dalla giuria di qualità, che da quella popolare. Ottimo piazzamento anche per Inghilterra, Svezia, Spagna e Serbia che si sono accaparrati molti dei famosi 12 punti delle altre nazioni.

Ma insomma, chi ha vinto l’Eurovision 2022? A portarsi a casa il premio più ambito sono stati i Kalush Orchestra: la band ucraina. I ragazzi, con la loro Stefania, hanno mixato sound popolari al rap. La canzone ha convinto il pubblico a casa che ha deciso di regalare ben 439 punti. Una quantità tale da permettere alla band di primeggiare e battere Regno Unito, Spagna e Svezia.

Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022? L’ucraina con i Kalush Orchestra

Ecco quindi chi ha vinto alll’Eurovision Song Contest 2022 (scopri cosa è successo durante la seconda semifinale). Il brano è nato come dedica alla madre del cantante Oleh Psyuk ma poi è diventato, con l’invasione russa dello scorso febbraio, un inno alla pace e alle radici ucraine. Per la nazione, oggi in guerra, si tratta della terza vittoria all’Eurovision Song Contest. Una grande mano, doverosa e giusta, l’ha data alla band anche il presidente ucraino Zelensky.

Il primo ministro aveva invitato tutti gli europei a votare i Kalush Orchestra per dare un segnale forte nel bel mezzo del conflitto con la Russia. E così è stato: la maggior parte dei televoti sono stati proprio per loro. Quest’anno non ha potuto partecipare alla competizione proprio la Russia, esclusa dopo l’invasione a Kiev. Una delle tante sanzioni europee che hanno colpito il Paese di Putin.

Alla fine della serata, i Kalush Orchestra, hanno risuonato, come di rito, il loro pezzo, facendo emozionare Torino e l’Europa intera. Poco prima, ali microfoni di Cattelan, uno degli interpreti ha voluto lanciare un messaggio di pace, affinché la guerra possa finire presto e venga così data la possibilità di organizzare il prossimo Eurovision Song Contest in Ucraina.

