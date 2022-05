Eurovision Song Contest, brutta tegola per uno dei cantanti de Il Volo. La notizia sta facendo il giro del web proprio quando manca pochissimo alla loro esibizione. Dopo il primo appuntamento martedì 10 maggio, infatti, la kermesse musicale internazionale prevede oggi, giovedì 12 maggio, la seconda puntata. Tutto in attesa della finalissima di sabato 14 maggio.

E già che, oltre alle esibizioni dei cantanti, questa edizione dell’Eurovision Song Contest si sta caratterizzando per alcune clamorose gaffe. Come quella, ad esempio, di Mahmood (leggi articolo completo) che proprio in conferenza stampa si è lasciato scappare un… ruttino. Ma anche Laura Pausini si è lasciata scappare qualcosa che forse non doveva. Parliamo di un “Porca vacca” pronunciato dalla cantante. Ma forse non è stata una vera gaffe, forse era tutto preparato come spieghiamo qui. Intanto, comunque, si parla di un problema di salute per uno dei componenti de Il Volo.





Non è la prima volta che Il Volo partecipa all’Eurovision Song Contest. Gianluca, Piero e Ignazio hanno già rappresentato l’Italia nel 2015 con il brano “Grande Amore”. Adesso i tre hanno realizzato una nuova versione della canzone, una versione rock dal titolo “You are my everything”. Ma proprio quando mancava poco all’esibizione di sabato ecco il problema per uno dei componenti de Il Volo.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AdnKronos uno dei tre cantanti de Il Volo sarebbe risultato positivo al Covid. Nel caso la notizia fosse confermata, ovviamente l’esibizione prevista per sabato all’Eurovision Song Contest salterebbe.

La performance de Il Volo all’Eurovision Song Contest era particolarmente attesa. Il trio avrebbe dovuto portare il brano “You are my everything” un aggiornamento della canzone “Grande amore” con cui vinse a Sanremo nel 2015. Nel nuovo pezzo i cantanti mescolano italiano e inglese il tutto in stile rock. Ma, a questo punto, vista la positività al Covid di uno dei tre sarà difficile vedere Gianluca, Piero e Ignazio sul palco di Torino.

