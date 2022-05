Brava e bella da far paura, come sempre d’altronde. Parliamo della meravigliosa Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022. Insieme a Mika e Alessandro Cattelan, sarà lei a rendere orgogliosa l’Italia intera, ma con la sua conduzione (e non per la voce, stavolta). Per chi non lo sapesse infatti, la ragazza di Faenza è l’artista italiana più conosciuta al mondo. Il suo posto quindi è senza dubbio una garanzia.

In diretta su Rai 1, ieri sera Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022, si è presentata con degli abiti pazzeschi. Eppure in tanti hanno storto il naso e lo hanno manifestato sui social. E se da una parte, l’artista emiliana è stata apprezzata in maniera inequivocabile per la sua bravura nel condurre e tenere il gioco coi colleghi, dall’altra ha fatto discutere per il suo dress code. A molti infatti non sono piaciuti i look sfoggiati da Laura Pausini all’Eurovision Song Contest.

Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022, le critiche sugli abiti

La meravigliosa 47enne ha puntato sul rosa, il colore della primavera-estate 2022: si tratta di tre lunghi abiti firmati Valentino, stilista di cui Laura è fan da tempo. Partiamo dal primo vestito: l’abito con scollo a barca, un look completato da tacchi plateau e bracciali rigidi coordinati. Molto più ‘forte’ il secondo: un lunghissimo abito a mantella in cotta di maglia con spacco laterale che ha messo in mostra le stesse scarpe altissime e un paio di calze en pendant.

Per la terza uscita la cantante di Solarolo ha invece optato per un dress tempestato di cristalli. Da quello che si sa, Il look di Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022 è stato curato dallo stylist Nick Cerioni, che in passato si è occupato pure dell’immagine dei Maneskin e più di recente ha aiutato Barbara D’Urso con le mise indossate a La Pupa e il Secchione.

Vorrei conoscere il tappezziere che veste la Pausini; mi prenoto per il prossimo carnevale di Rio.. https://t.co/LuE5B38E4D — Massimo Mandragona (@maxmandragona) May 11, 2022

Ma niente da fare per la super Laura Pausini all’Eurovision: il pubblico nei meandri dei social ha mormorato fin troppo, tant’è che quei commenti sono divenuti notizia. Per molti Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022 ha esagerato: “Mi dispiace ma stasera Laura Pausini ha battuto i vestiti bomboniera della Clerici a Sanremo”. Qualcun altro è stato invece più duro: “La moda italiana messa in ginocchio dai vestiti della Pausini”. Poi nel presentare la classifica Laura si impappina in mondovisione e dice: “Porca Vacca, I’m sorry”. Che dea.

