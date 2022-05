“Non posso più farlo”. Troppa emozione e all’improvviso Laura Pausini crolla in lacrime in tv

Momento di enorme commozione per Laura Pausini. Il crollo emotivo è avvenuto, mentre si trovava in un programma televisivo trasmesso in Spagna. Stava commentando l’imminente inizio dell’Eurovision, che la vedrà alla conduzione insieme a Mika e Alessandro Cattelan, quando è scoppiata in lacrime. E il motivo è da addebitare ad una delle figure più importanti del panorama artistico italiana, la compianta Raffaella Carrà, che ha lasciato davvero un vuoto incolmabile. E che ha rattristato la stessa artista.

Laura Pausini ha toccato diversi argomenti e temi inerenti l’Eurovision, ma le lacrime sono cadute copiose quando si è parlato appunto di Raffaella Carrà. Parlando del programma musicale, ha comunque detto: “Ammetto di essere tanto emozionata, perché è un’esperienza nuova per me. Ok, in Italia ho già presentato, ma qui è uno show internazionale e tutto in inglese. Al mio fianco ho due grandi amici, Mika e Alessandro Cattelan, che sono fantastici e ci aiuteremo a vicenda”.





Laura Pausini in lacrime per Raffaella Carrà

Quando la televisione spagnola ha iniziato a parlare di Raffaella Carrà, Laura Pausini non è riuscita a reggere l’emozione e le lacrime sono diventate protagoniste assolute. Queste le sue parole: “Amo questa cosa che avete voi spagnoli per Raffaella. Questa nazione ha un rispetto, un affetto, un amore per lei e mi tocca tantissimo. Adesso piango con la parrucca al contrario. Comunque non mi sarei mai immaginata di vedere tutto questo calore in Spagna per Raffaella quando lei ci ha lasciato. Certo, sapevo del vostro rispetto per lei, però non mi immaginavo così tanta vicinanza e dolore per questa perdita, è bellissimo”.

E mentre stava piangendo, Laura Pausini ha aggiunto come ha riportato ‘Biccy’: “Non sto piangendo di dolore, ma perché sono emozionata. Comunque abbiamo parlato con lei di questo amore della Spagna. Quando è nata mia figlia lei mi chiamò subito per poterla vedere. Il primo viaggio della piccola è stato proprio da Raffaella, che era emozionata di conoscere Paola. Devi sapere che la Carrà è molto legata a noi, conosce mio marito da prima di me”. E ha ammesso che avrebbe voluto avere Raffaella al suo fianco all’Eurovision.

Infine, Laura Pausini ha quindi affermato alla tv iberica: “Presto presenterò l’Eurovision Song Contest. Se mi sarebbe piaciuto presentarlo con Raffaella Carrà? Certo, avrei adorato condurlo anche con lei. Mi piacerebbe fare un omaggio a Raffaella durante l’Eurovision”. Purtroppo non potrà esserci questa opportunità per lei, ma farà di tutto per rendere orgogliosa Raffaella, ovunque lei sia.

“Ma state facendo l’amore”. Laura Pausini, sorpresa pazzesca davanti ai fan: “Non ci posso credere”