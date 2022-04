“Ma state facendo l’amore”. Laura Pausini, sorpresa pazzesca davanti ai fan: “Non ci posso credere”

Come spesso accade Laura Pausini ama chiacchierare con i suoi tantissimi follower sui social. Aveva organizzato una diretta Instagram con i suoi follower per parlare del nuovo film ” Laura Pausini – Piacere di Conoscerti” disponibile su Prime Video. Si tratta di un documentario su tutto quello che Laura Pausini ha fatto finora: “Ne avevo bisogno – dice in una intervista al magazine Amica -. Davvero, fino a 18 anni io non pensavo di diventare famosa. Io volevo fare pianobar. E siccome non avevo mai visto una donna fare pianobar da sola, pensavo che sarei stata la prima a riuscirci. Per me era una sfida. Un manager mi ha notata mentre cantavo con il mio babbo e mi ha portato in giro per case discografiche. Poi la Warner mi ha iscritta a Sanremo. Ma io di quel Festival ricordo che l’ho passato a chieder autografi ai big. Perché volevo fare colpo quando tornavo a casa con chi mi prendeva in giro perché passavo le serate a cantare col babbo invece di uscire”.

Tuttavia durante la diretta social c’è stato un fuoriprogramma che la Laura Pausini ovviamente non aveva messo in conto. E il video in pochissimo tempo, come succede in questi casi, è diventato virale. La cantante, infatti, ha dovuto gestire l’imbarazzo di dover parlare con due fan “in tutt’altre faccende affaccendati”. Fra una battuta e l’altra, ad un certo punto, Laura Pausini ha accettato di chattare in diretta con un ragazzo e una ragazza collegati dal Brasile.





Laura Pausini imbarazzata: becca due fan che fanno l’amore

E fin qui nulla di particolare. Tuttavia Laura Pausini si è resa ben presto conto che c’era qualcosa che non andava, c’era qualcosa di strano in quei due ragazzi collegati dall’altra parte del mondo. Lui e lei si trovavano mezzi nudi in camera da letto. Probabilmente mai si sarebbero immaginati di finire a parlare con il loro idolo, di fronte ad un pubblico enorme, quando le hanno fatto la richiesta di partecipare alla diretta streaming.

Appena Laura Pausini ha capito tutto, si è scatenato il delirio. “Ma state facendo l’amore?” ha chiesto la cantante ai due, con un perfetto accento brasiliano. E a questo punto l’uomo e la donna hanno dovuto ammettere tutto e la cantante ha iniziato ad applaudire, divertita ma anche un po’ imbarazzata, aggiungendo “No, ragazzi, abbiamo beccato due che stanno ciu***do, adoro!”. Il fuoriprogramma è andato avanti

Infatti a un certo punto, Laura Pausini ha chiesto a Flavia e Duarte (questi i nomi dei due fan) che ore fossero in Brasile. Non appena i fan hanno risposto che erano le cinque del pomeriggio, si è consumata un’altra scena epica. La fan ha spostato il telefono, lasciando intravedere il compagno in déshabillé. Laura Pausini si è portata le mani alla tempia e ha urlato disperata: “Ma è nudo!”. L’uomo, in realtà, aveva ancora i vestiti indosso, perlomeno le mutande e/o i pantaloni, o almeno questo è quello che sosteneva la compagna Flavia.

“Quando ho scoperto di essere incinta”. Laura Pausini, dopo l’annuncio delle nozze, il racconto più bello