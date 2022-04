Laura Pausini, la notizia delle nozze attesissime si colora di altri dettagli. Pochi giorni fa l’annuncio delle nozze nel corso di una lunga intervista a ‘Vanity Fair’ dove Laura avrebbe confermato la splendida notizia del matrimonio con il suo partner Paolo Carta. Un momento attesissimo sta per concretizzarsi e i suoi fan sono già in delirio. Oggi il racconto di un altro momento spledido nella vita della sta della musica.

La notizia bomba di Laura Pausini è quella inerente l’ormai imminente matrimonio con Paolo Carta: “Sì, mi sposo. Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid abbiamo aspettato. Dobbiamo trovare una nuova data”. Quindi, dopo essere stata legata dal 2005 senza mai convolare a nozze, adesso la cantante e il chitarrista sono pronti a giurarsi amore per l’eternità.





Ma le novità non si fermano solo a questo. Sulle pagine de Il Corriere dell’Umbria, Laura Pausini ha aggiunto qualche particolare sul rapporto con Paolo Carta: “Quando ho incontrato Paolo ho capito che con lui avrei voluto realizzare il desiderio di diventare mamma, però non arrivava, non riuscivo a rimanere incinta”.

“Paolo mi diceva sempre di stare tranquilla e di non farmi problemi, ma io soffrivo tantissimo. Ho pensato anche che la colpa fosse un po’ della fortuna che avevo avuto nel mio mestiere. Ho inciso una canzone che si chiama Celeste per darmi un’ultima chance, una spinta per credere che ce l’avrei fatta”, afferma ancora Laura Pausini.

La notizia della gravidanza è arrivata durante il concerto a Perugia: “Nell’anno che ero in tour con quella canzone, ho fatto un concerto a Perugia e non riuscivo a respirare bene sul palco. Andavo spesso vicino a Paolo, gli dicevo che avevo il fiatone. La notte sono andata a dormire a casa dei miei genitori, e la mattina dopo non so perché ho deciso di fare il test di gravidanza. Loro erano in sala da pranzo, io mi sono seduta a tavola, ho guardato mia sorella e le ho detto Ciao zia. Dopo qualche mese ho condiviso la gioia con i miei fan, che però qualcosa avevano già intuito”.

“Gianni Sperti è gay?”. Paola Barale: la domanda a bruciapelo poi la frecciatina all’ex marito