Laura Pausini all’Eurovision Song Contest ha fatto molto parlar di lei. Nei primi istanti della diretta, in molti si sono riversati sui social per commentare i suoi abiti, a molti infatti non sono piaciuti i look sfoggiati dalla cantante emiliana. Come abbiamo già raccontato qui, la meravigliosa 47enne ha puntato sul rosa, il colore della primavera-estate 2022: si tratta di tre lunghi abiti firmati Valentino, stilista di cui Laura è fan da tempo.

Partiamo dal primo vestito: l’abito con scollo a barca, un look completato da tacchi plateau e bracciali rigidi coordinati. Molto più ‘forte’ il secondo: un lunghissimo abito a mantella in cotta di maglia con spacco laterale che ha messo in mostra le stesse scarpe altissime e un paio di calze en pendant. Per la terza uscita la cantante di Solarolo ha invece optato per un dress tempestato di cristalli.





Laura Pausini all’Eurovision, quel “porca vacca” è tutto studiato: la rivelazione

Da quello che si sa, Il look di Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022 è stato curato dallo stylist Nick Cerioni, che in passato si è occupato pure dell’immagine dei Maneskin e più di recente ha aiutato Barbara D’Urso con le mise indossate a La Pupa e il Secchione. Ma quello che forse ha fatto più notizia, almeno nelle prime ore di questo 11 maggio 2022, è quel piccolo strafalcione che Laura Pausini ha fatto nella fase finale della serata.

Laura Pausini: età, altezza, peso, il compagno Paolo e la figlia Paola. La sua vita privata

È successo durante il momento della classifica dei qualificati per la finale di sabato 14 maggio. È a questo punto che la conduttrice si impappina con dei numeri e dice a gran voce: “Porca vacca. I’m sorry, I’m just an italian girl” (scusate sono solo una ragazza italiana). A quel punto grasse risate sui social e dietro la tv. Anche Gabriele Corsi in diretta Rai commenta: “le è uscito”.

IL PORCA VACCA DI LAURA PAUSINI IN EUROVISIONE LA NOSTRA VITTORIA#EUROVISION #escita



pic.twitter.com/xzHmRp8CP2 — ¥le 🤸‍♀️ (@yleniaindenial1) May 10, 2022

Eppure quel “porca vacca” non sarebbe però affatto una gaffe di Laura Pausini, bensì un momento ben studiato e scritto dello show. Secondo TvBlog non si tratta affatto di qualcosa di spontaneo, anzi. A quanto si legge sul portale il siparietto è stato organizzato, tanto da essere già presente nelle prove dello spettacolo del pomeriggio di lunedì scorso, il 9 maggio. Tutto studiato quindi, non c’è stato nulla di comico improvvisato.

“Non posso più farlo”. Troppa emozione e all’improvviso Laura Pausini crolla in lacrime in tv