Un super evento. C’è grandissima attesa per quella che negli ultimi anni è diventata una manifestazione musicale seguitissima, ovvero l’Eurovision Song Contest. Martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio cantanti provenienti da ben 40 Paesi si sfideranno sul palco di Torino in un’avvincente gara. Quest’anno la kermesse si svolge nel Belpaese dopo la vittoria ottenuta dal gruppo romano dei Maneskin nella passata edizione. A rappresentare l’Italia saranno in vincitori del Festival di Sanremo Mahmood e Blanco.

A condurre lo show saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. L’evento sarà trasmesso su Rai1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Mahmood e Blanco saranno in gara col brano “Brividi” con quale hanno trionfato nella città dei fiori. Ma ci saranno anche i Maneskin, come ospiti speciali, che presenteranno un nuovo brano, “Supermodel”. Intanto in questi giorni i partecipanti stanno facendo prove e conferenze stampa.





Proprio durante una conferenza stampa è successo qualcosa che ha reso già virale la partecipazione di Mahmood e Blanco. Mentre un giornalista stava formulando una domanda, Mahmood si è avvicinato al microfono e ha… ruttato. Già proprio così. Evidentemente il cantante non è riuscito a trattenersi e il microfono ha fatto il resto. Inutile aggiungere che il video con il momento ‘topico’ è già diventato virale su web e social.

Quando si è reso conto della gaffe Mahmood si è coperto la bocca, ma ormai il danno era già fatto. Non certo il miglior modo per presentarsi all’Eurovision Song Contest. E infatti c’è già chi l’ha fatto notare: “Iniziamo subito con una figura di mer..!!!”. C’è anche chi ha voluto ironizzare: “È la stessa reazione che ho quando sento la sua musica…”. Al netto di questi commenti, comunque, il pubblico italiano tiferà sicuramente per i due cantanti in gara che hanno trionfato a Sanremo.

Non sarà comunque una passeggiata per loro. Secondo i pronostici super favorita è la Kalush Orchestra dell’Ucraina la cui vittoria viene data dai bookmakers a 1,80 (44% di possibilità di trionfare). Mahmood e Blanco, invece, hanno un’ottima quota, 4,25 che equivale al 13% di possibilità. Segue la svedese Cornelia Jakobs data a 7 e poi la spagnola Chanel a 15. Chi trionferà? Basterà seguire le tre giornate di musica torinesi per scoprirlo. In ogni caso ci sarà da divertirsi.

