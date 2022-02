Hanno spaccato tutto al Festival di Sanremo 2022. Parliamo di Blanco e Mahmood, che sin dalla prima serata hanno fatto capire a tutti di essere potenzialmente i vincitori assoluti della kermesse. La loro canzone, meravigliosa, abbinata a quelle voci incredibili che si fondono, si sovrastano e infine si abbracciano, non ha lasciato scampo ad Elisa e Gianni Morandi: arrivati rispettivamente seconda e terzo. Aora però sta emergendo un particolare che ha lasciato i fan un tantino interdetti. Sembra infatti che tra i due le cose stiano andando in pausa. Insomma, le strade dei due artisti sembrano già destinate a separarsi.

Ma cosa è successo e cosa c’è dietro? In realtà nulla di grave, anzi. Sembra che l’amicizia tra Blanco e Mahmood sia più salda che mai e che i loro rapporti siano comunque molto stretti e pacifici. Tuttavia le rispettive carriere soliste (che andavano a gonfie vele prima dell’Ariston) stanno continuando a viaggiare su due linee parallele ed entrambe stanno dando grandi soddisfazioni. In fondo entrambi sono ‘nati’ da carriere soliste e di certo lì torneranno. Ad esempio Blanco, giovane trapper bresciano, è stato insieme ai Maneskin il dominatore delle classifiche degli ultimi sei mesi.

Mahmood invece ha consolidato la fama ottenuta proprio a Sanremo con la vittoria a sorpresa con la hit Soldi. Ora è lo stesso Mahmood, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni a gelare i fan che, vista l’alchimia creatasi a Sanremo, i fan di Blanco e Mahmood speravano in un sodalizio artistico più duraturo: “Per adesso insieme basta un po’, non voglio vederlo”.





Una battuta, certo, legata probabilmente alla folle “macchina-Sanremo”, una centrifuga che per una settimana sballotta i protagonisti da una parte all’altra in un vero e proprio tour de force mediatico. Ci sta quindi che Blanco e Mahmood vogliano staccare, andare in vacanza, cambiare aria. Anche perché la linfa degli artisti è dettata anche dall’istinto.

Se questo è il momento di allontanarsi è giusto così. In ogni caso, Blanco e Mahmood hanno fatto impazzire migliaia di italiani in tutto il mondo. La loro Brividi, canzone già diventata un inno per la generazione “fluida” che non si riconosce più in alcun stereotipo e che soprattutto ha voglia di abbattere steccati e pregiudizi. Ma le strade dei due artisti sembrano già destinate a separarsi.