Colpo di scena su Adriana Volpe. Nessuno poteva immaginarsi un epilogo simile, anche se manca ancora l’ufficialità da parte della diretta interessata, ma la decisione ai suoi danni sarebbe già stata presa. Non sorridono certamente i fan dell’opinionista dell’edizione numero 6 del GF Vip, che hanno appreso in queste ore una news tutt’altro che interessante sul futuro della donna. Questa brutta notizia segue un’altra, che aveva coinvolto la collega Sonia Bruganelli solo alcuni giorni fa.

Prima di queste notizie relative ad Adriana Volpe e al GF Vip, circa un mese fa di lei si era parlato per una sua splendida vacanza in dolce compagnia. La conduttrice tv ha lasciato alle spalle le faccende italiane e ha vissuto giorni straordinari a Sharm el-Sheikh. Insieme alla conduttrice televisiva il suo grande amico Giovanni Ciacci e l’adorata figlia Gisele. Lei ha infatti postato diverse immagini insieme a queste due figure imprescindibili. Si è immortalata sulla spiaggia, mettendo in mostra anche un fisico impeccabile.





Adriana Volpe, la voce: “Non confermata al GF Vip”

Soltanto pochi giorni fa Sonia Bruganelli aveva detto al settimanale Gente: “Adesso vorrei fare cose che mi appartengono. Mi piace il mio ruolo di produttrice, ho una serie di nuove produzioni per Mediaset e le cose vanno benissimo. Dopo aver portato la mia persona al GF Vip ora porto l’acqua al mio mulino di produttrice”. E ora Adriana Volpe ha appreso questa indiscrezione non buona sul suo futuro al GF Vip. Infatti, pare proprio che non sia stata riconfermata. E stanno spuntando i primi nomi di loro successori.

Il sito Dagospia ha rivelato in anteprima che Adriana Volpe non dovrebbe far parte dell’edizione numero 7 del GF Vip: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

E il sito Biccy si è già fiondato oltre, ipotizzando possibili nomi di successori di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Anche se non ci sono indiscrezioni particolari in queste ore, non sarebbe da escludere un ritorno di Antonella Elia come opinionista. Altro nome caldo quello di Alba Parietti, ma indubbiamente nelle prossime settimane potremmo saperne di più.

