Arisa sempre più originale e stravagante sui social network. Sul suo profilo Instagram si è infatti mostrata nuda, proprio come mamma l’ha fatta, ma non si è fermata solamente a questo. Oltre a farsi vedere senza vestiti addosso, ha anche fatto un annuncio molto importante in inglese. Una sorta di coming out che comunque ha trovato l’immediata reazione positiva dei suoi follower, compresi alcuni personaggi famosi che la stimano da anni e le vogliono un mondo di bene.

Il mese di agosto non poteva iniziare in maniera più clamorosa di questa per Arisa, completamente nuda davanti a tutto il web. Intanto, la cantante ha pure confessato come riferito da 361 Magazine: “Spesso sono costretta a “rasare la chioma” a causa della Tricotillomania di cui soffro da tempo disturbo ossessivo compulsivo derivante dall’ansia.” Nel dettaglio la tricotillomania è caratterizzato da un irrefrenabile impulso di tirare e strappare i capelli dal cuoio capelluto.





Arisa nuda su Instagram e annuncia: “Sono pure uomo”

Parole molto importanti da parte della cantante Arisa, che oltre a farsi vedere nuda, ha anche detto qualcosa che nessuno poteva aspettarsi. Queste le sue frasi in inglese: “I’m every woman, but I’m a man, too. And there’s nothing wrong with me”. Ovvero, tradotto in italiano: “Sono donna, ma anche uomo e non c’è niente di sbagliato in me”. Un annuncio in grande stile quello dell’artista, che ha dunque fatto comprendere a tutti i suoi seguaci di sentirsi appartenente al gender fluid.

Sotto il post di Arisa senza veli, con coperti solamente il suo décolleté e la parte più intima dalle sue mani, Mara Venier ha subito commentato: “Bella”. E altri follower hanno voluto aggiungere: “Sei bellissima”, “Che bello, senza alcuna censura”, “Top, tu mi fai morire, sei troppo simpatica”, “Sei perfetta amore”. E altri ancora: “Meravigliosa”, “Perché censurare questa bellezza?”, “Questa foto è semplicemente strepitosa”, “Bellissima come sempre, peccato per tutti quei fastidiosi pixel”.

Parlando della sua vita privata, Vito Coppola ha spiegato tempo fa al settimanale Mio quale sia il rapporto tra lui e Arisa oggi: “Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia. Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”. E pensare che proprio a metà giugno il settimanale Vero aveva pubblicato le foto con i due che si baciavano in pubblico. Quindi, la rottura è stata confermata dal ballerino.

