Arisa e Vito Coppola, la verità dopo il tira e molla infinito. È lui a chiarire tutto

Arisa e Vito Coppola, è finita. Già da qualche tempo si vociferava di una crisi tra i due che si sono conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Edizione vinta proprio dalla cantante in coppia col ballerino. Fino a poco tempo fa si parlava della possibilità di una convivenza, ma il settimanale Oggi ai primi di maggio parlava di una pausa di riflessione. Con Arisa che se ne era tornata nella sua casa di Milano.

Arisa e Vito Coppola non stanno più insieme. Ormai è sicuro. E pensare che fin dall’autunno 2021, quando si sono incontrati a Ballando, c’era stato subito grande affiatamento. Entrambi venivano da storie finite male. Lui si era lasciato, proprio l’anno scorso, dopo una relazione durata sette anni. Lei, invece, aveva visto naufragare da poco il rapporto con il manager Andrea Di Carlo. Sembrava il grande amore e invece…





Arisa e Vito Coppola, è finita: parla il ballerino

A chiarire una volta per tutte come stanno le cose ci ha pensato Vito Coppola. Il ballerino nel corso di un’intervista al settimanale Mio ha dichiarato: “Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia. Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”. E pensare che proprio a metà giugno il settimanale Vero aveva pubblicato le foto con i due che si baciavano in pubblico.

Ma d’altra parte c’erano stati pure segnali inequivocabili della crisi tra i due. Arisa pochi giorni fa aveva postato alcune parole di una famosa canzone dell’artista Rosalia. Il brano si chiama Como Un G e la parte del testo fatta vedere da lei recitava: “Se non puoi averlo, meglio lasciarlo andare. Che peccato quando vuoi qualcosa, ma Dio ha altri progetti per te”.

Ultimamente Arisa aveva anche bloccato su Instagram Vito Coppola. E dal profilo della cantante erano scomparsi tutti gli scatti insieme al ballerino. Le ultime foto insieme risalivano infatti al periodo di Ballando con le Stelle. Stesso discorso per il profilo di Vito dove l’ultima istantanea insieme risale a marzo. Chissà che alla fine della relazione non abbia contribuito la presenza di una ‘terza incomoda’. A Deianira Marzano è arrivata infatti la segnalazione su Lucrezia Lando, che è stata bloccata da Arisa e che poi è uscita a cena con Vito. A sentire quest’ultimo sarebbe da escludere visto che sono tuttora in buoni rapporti, ma… chi può dirlo davvero?

