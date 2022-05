“Una donna famosa dietro la crisi”. Scoop clamoroso su Arisa e Vito Coppola: “Lui è stato a cena”

Ancora novità clamorose su Arisa e Vito Coppola. Ormai sembra che siamo quasi in presenza di una vera e propria telenovela, visto che è spuntata una terza incomoda. Incredibile ciò che sta emergendo in queste ore, anche se ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma già alcuni giorni fa erano emersi dei dettagli poco rassicuranti, con la cantante che pare abbia preso dei provvedimenti abbastanza drastici che fanno ipotizzare la possibile fine della relazione.

Deianira Marzano ha fatto sapere recentemente che Arisa ha bloccato Vito Coppola su Instagram. Tra i due vincitori di Ballando con le Stelle, che fanno coppia fissa dalla fine del 2021, sembrava stesse andando tutto a gonfie vele dopo alcuni alti e bassi. A quanto pare, però, non è così. E c’è dell’altro. Sul profilo di Arisa non sono più presenti immagini che la ritraggono insieme al campano. Le ultime insieme a lui risalgono al periodo di Ballando, quindi a dicembre scorso. In quello Vito, invece, l’ultimo scatto di coppia risale allo scorso marzo.





Arisa e Vito Coppola, ora spunta una terza incomoda

A quanto sembra Arisa e Vito Coppola avrebbero deciso di lasciarsi, ma c’è molto di più dietro questa ipotetica fine della storia d’amore. Ancora una volta, nelle stories di Deianira Marzano, è arrivata una segnalazione da parte di una sua follower che ha parlato di un possibile flirt del giovane con una vip. Quest’ultima è molto conosciuta nell’ambito della televisione e in particolare di Ballando con le stelle. Addirittura avrebbero anche preso parte ad una cena praticamente romantica.

Ecco ciò che è stato riferito all’influencer a proposito di Arisa e Vito Coppola, con tanto di foto allegate: “Ciao Deianira, pare che Arisa abbia bloccato anche Lucrezia Lando (maestra di ballo di Ballando con le stelle). Sono sicur* che si seguissero, sono anche uscite insieme qualche volta. Inoltre, ieri sera Lucrezia a Vito Coppola hanno cenato insieme nello stesso locale…inizio a sospettare che c’entri qualcosa anche lei in questa storia. Ti invio alcune stories”. E Deianira ha commentato: “Non lo so, chi vivrà vedrà”.

Lucrezia Lando è una ballerina professionista ed è nata nel 1998 a Bassano Del Grappa (Vicenza). Per quanto riguarda la tv, ha partecipato ai casting di Amici 13 senza successo, ma poi nel 2018 è arrivata a Ballando con le stelle. Due anni dopo ha trionfato con Gilles Rocca. Ha smentito di aver avuto con quest’ultimo una relazione e anche con Andrea Iannone. Vedremo ora cosa succederà con Vito.

